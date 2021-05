Retour aux sources pour le groupe Little Big avec un morceau très rock

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le groupe musical russe à la popularité bien assise à travers le monde, adoré par les amateurs de festivals, a dévoilé en fin de semaine dernière une nouvelle composition, sobrement intitulée We are Little Big. Or, les fans ont unanimement apprécié le revirement de style auquel se sont adonnés ici les membres du collectif.

Le titre présente en effet des sonorités plus rock, voire même s’apparentant au metal ; un genre que le groupe développait à ses débuts.

« Voilà les Little Big qui m’ont plu il y a 6 ans », a ainsi commenté Katia Teslenko, utilisatrice de YouTube.

« Proussikine [Ilia Proussikine, leader du groupe] en a enfin eu marre de chanter des chansons sur les tacos et skibidi, et a décidé de se rappeler qui ils sont », s’est de son côté réjoui Oleg Svintsov, un autre internaute.

« Ils sont revenus à un art digne de ce nom ou quoi ? À ce pourquoi on les a aimés. Je croyais déjà que ces tacos, uno [en référence aux dernières chansons du groupe] et autres ne finiraient jamais », résume également un dénommé Sergueï.

Pour sa part, Proussikine a précisé sur Instagram que ce morceau figurerait sur leur nouvel album, actuellement en cours de préparation.

