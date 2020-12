Vingt succès de la musique russe en 2020

Nous avons compilé une playlist de chansons russes parmi les plus virales de cette folle année – des idoles pop aux interprètes de hip-hop, et bien sûr, quelques morceaux romantiques au rythme lent.

LITTLE BIG – S*ck My D*ck 2020

Le populaire groupe russe exprime avec justesse les sentiments de toute la nation à propos de l'année en cours... Ce n’était vraiment pas beau à voir, mais c’est bientôt fini !

MORGENSHTERN & Allj – Cadillac

L'un des plus grands noms de la scène musicale russe cette année est sans aucun doute Morgenshtern (de son vrai nom Alicher Valeïev). Sa collaboration estivale avec Allj (Alexeï Ouzeniouk) a été le principal succès pendant le confinement.

Slava Marlow – Снова я напиваюсь (Je me prends encore une cuite)

Ce musicien talentueux de 21 ans, originaire d'une petite ville et découvert par Morgenshtern, a vraiment fait un tabac avec cette chanson qui a fait le tour d'Internet.

dora – Втюрилась (Tombée amoureuse)

Les utilisateurs de TikTok ont adoré cette chanson, qui leur rappelle les vibrations de la musique pop des années 2000. Et c'est aussi un nouveau mot russe pour votre collection – втюриться (vtiouritsia) qui est un argot signifiant « avoir le béguin, tomber amoureux ».

DJ SMASH – Беги feat. Poёt (Cours)

Un nouveau hit de DJ SMASH, auteur du légendaire morceau de dance Moscow Never Sleeps. Le nouveau clip met en scène des banlieues ordinaires de Moscou, c'est donc quelque chose de frais et d'intéressant à voir aussi de la part de cet artiste.

Mari Kraïmbrery – Океан (Océan)

Cette jeune et talentueuse beauté russe compose de la musique toute seule, et le fait même pour des chanteurs nationaux plus célèbres. Celle-ci est une chanson d'amour classique destinée aux filles.

Cream Soda & Хлеб – Плачу на техно (Je pleure sur de la techno)

Mise en ligne en avril, juste au moment où les implications du confinement commençaient à peine à se faire sentir pour les Russes, cette vidéo a tout de suite fait parler d'elle, et a même donné lieu à un challenge de danse sur les balcons.

Rauf & Faik, NILETTO – Если тебе будет грустно (Si tu seras triste)

NILETTO est une idole des adolescentes russes. Sa chanson à succès de 2019 Любимка (Bien-aimée) a été visionnée 205 millions de fois sur YouTube. Ce nouveau titre, enregistré par lui et deux autres jeunes interprètes, rappelle les nuits d'été et les premiers amours.

MORGENSHTERN & Lil Pump – WATAFUK?!

Susmentionné, Morgenshtern, a sorti plusieurs tubes en 2020, dont une collaboration avec ce rappeur américain. Dans une interview, Morgenshtern a déclaré qu'il avait envoyé le morceau à Lil Pump et que celui-ci l'avait tout simplement adoré, acceptant de collaborer immédiatement.

BULA & SVNV – Тлеет (Se consume)

« Je décolle comme une fusée, la planète entière est pour moi », c'est l'une des chansons les plus reprises sur TikTok, et la seule composition populaire de ce jeune duo.

SQWOZ BAB, THE FIRST STATION — АУФ (AOuF)

Après cette chanson, vous pourriez vous mettre à crier « AOuF » pour le reste de la journée, croyez-nous. « Tous mes loups font AOuF », une chanson favorite de tous les Russes qui pensent être des gangstas cools

Anet Sai – СЛЁЗЫ (Larmes)

Une chanson lente sur laquelle vous danserez avec plaisir. Ce tube incroyablement viral est devenu la bande sonore de la version russe de la série téléviséeLadette to Lady.

Basta & Zivert – неболей (Ne tombe pas malade)

Il s'agit d'une collaboration instrumentale mélodique entre le grand artiste hip-hop russe Basta et la jeune chanteuse Zivert. Le refrain joue avec les mots « nebo leï » (ciel, verse [de la pluie]) et « ne boleï » (ne tombe pas malade).

Ramil' — Сияй (Brille)

Ce jeune chanteur de 20 ans n'a fait ses débuts sur la scène russe qu'en 2019, et cette année, son tube a déjà réussi à faire exploser tous les hit-parades du pays, ainsi que ceux de plusieurs nations post-soviétiques. Et les TikTokeurs ont aussi adoré.

Egor Creed & The Limba – Coco L'Eau

Cette année a été marquée par des collaborations surprenantes de la part d'artistes très différents. Cette œuvre de l'idole russe culte des adolescents, Egor Creed, et du jeune chanteur kazakh The Limba ne fait pas exception. Une belle composition aux sonorités rafraichissantes.

JONY – Ты беспощадна (Tu es impitoyable)

JONY est un jeune chanteur russe aux racines azerbaïdjanaises. Ses chansons ont occupé les premières places des hit-parades ces deux dernières années et celle-ci a fait mouche auprès des jeunes filles russes. « Tu es impitoyable quand tu es apprêtée », chante-t-il. Essayez de résister à celle-ci !

ARTIK & ASTI – Девочка танцуй (Danse, jeune fille)

L’hymne féministe de ce jeune et prometteur duo soutient toutes les filles qui ont fait face à un amour malheureux. Dansez et dissipez la mélancolie – vous savez que ce garçon ne vous mérite pas !

ANIKV (feat. SALUKI) – Меня не будет (Je ne serai pas là)

Incroyablement belle et fraîche, cette chanson ne vous lâchera pas facilement, tandis que ses performances vocales intéressantes la garderont dans votre playlist pendant un certain temps. Une fille imagine ce que son petit ami ressentirait si elle n'était pas là.

HammAli & Navai – А если это любовь? (Et si c’était de l’amour ?)

Ce duo russe d'origine azerbaïdjanaise est l'un des représentants du rap dit « chicha » (comprenant Ramil et The Limba, mentionnés ci-dessus). Cette tendance musicale implique des motifs orientaux, des parties vocales fortes, et elle est incroyablement populaire en Russie et dans l'espace post-soviétique depuis 2018. Cette vidéo propose une version karaoké, ce qui vous permet d'apprendre une chose ou deux tout en chantant.

Clava Coca & NILETTO – Краш (Crush)

Le mot « краш », qui est une translittération de l'anglais « crush » (personne pour qui on a le béguin, ou béguin lui-même), est récemment devenu incroyablement populaire parmi les adolescents russes et les TikTokeurs. Idoles de la jeunesse d'aujourd'hui, Niletto et Clava Coca, ont donc enregistré une collaboration cimentant cette nouvelle expression dans la langue russe.

Geegun, Timati, Egor Creed – Rolls Royce

Ces artistes russes populaires faisaient autrefois partie du même label de musique – Black Star, créé par Timati, avant de se séparer. Leur nouvelle collaboration porte sur leur vie glamour. La vidéo elle-même est un beau film d'action.

