À l’affiche en mai 2021: les événements culturels à ne surtout pas manquer

Pâques est l'une des fêtes les plus appréciées en Russie, célébrée non seulement par les croyants, mais même par ceux qui ne s'associent pas à l'Église orthodoxe russe. C'est parce que, avant tout, il s’agit d’un jour de lumière et de chaleur, d'hospitalité, ainsi que de traditions étonnantes qui remplissent les cœurs de joie.

Diffusion en ligne du concert de Pâques des Saisons russes

Date : 2 mai

Pour célébrer Pâques en 2021, le projet international Les Saisons russes, visant à promouvoir la culture russe à l'étranger, vous a préparé un cadeau spécial – un concert grandiose avec la participation du Chœur synodal de Moscou et du Chœur festif de la cathédrale de la Théophanie (où Alexandre Pouchkine a été baptisé en 1799). La durée du concert est de 45 minutes. Ne manquez pas cette diffusion en ligne sur le site web du projet pour vous immerger dans l'atmosphère lumineuse et joyeuse de cette fête printanière, ainsi que pour profiter de la beauté de la musique religieuse.

Début mai, notre pays célèbre une autre date très importante, c'est le 9 mai, ou le Jour de la Victoire, qui marque la fin de la Grande Guerre patriotique ayant touché pratiquement toutes les familles russes. Il n'est pas surprenant que cet événement se reflète toujours dans la culture russe.

Sélection en ligne des meilleures chansons soviétiques sur la Seconde Guerre mondiale

TASS TASS

Date : du 6 au 9 mai

Sombre est la nuit, Katioucha, Adieu de Slavianka... Ces chansons sont appelées « la musique de la Victoire » parce qu'elles ont aidé le peuple soviétique à survivre à toutes les épreuves de la guerre. 76 ans après la fin du conflit, chaque habitant de la Russie les connaît toujours par cœur. Si vous êtes également proche de cette musique solennelle et tragique, véritable chronique de la lutte contre le régime nazi, ne manquez pas cette sélection sur le site du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris.

Exposition philatélique « L'Ordre de la Victoire »

Service de presse Service de presse

Date : du 9 au 29 mai

La Maison russe à Paris vous invite à l'exposition « L'Ordre de la Victoire » qui sera disponible en mai sur ses stands extérieurs et sur son site internet. Grâce aux timbres collectés par le Club russo-français des philatélistes, vous pourrez non seulement vous familiariser avec les récompenses soviétiques de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi vous souvenir des événements les plus significatifs de cette époque mouvementée.

Diffusion en ligne du film La patrie (2020) en russe et en français

Service de presse Service de presse

Date : 8 mai à 18h00 (heure de Paris)

Pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs camps de prisonniers de guerre soviétiques ont été créés sur le territoire français occupé par les troupes allemandes. Les prisonniers d'origine russe qui s'en sont évadés sont souvent restés sur le territoire de l'Hexagone et ont rejoint les rangs du mouvement de la Résistance, formant leurs propres unités.

Le 8 mai, jour où les pays européens célèbrent la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Maison russe à Paris vous proposera sur son site internet la diffusion en ligne du nouveau film La patrie du réalisateur Mikhaïl Matrossov, disciple du célèbre Nikita Mikhalkov. Il traite de l'un des détachements de partisans soviétiques mentionnés ci-dessus, qui ne comprenait que des femmes.

L'histoire a commencé en 1943, lorsque l'aviation britannique a bombardé un centre de recherche et de production des missiles V1 et V2 dans le Nord de l'Allemagne. Après cela, les nazis ont été contraints de construire une nouvelle usine souterraine non loin de la ville française de Thil. Les prisonniers du camp de concentration voisin d'Errouville, parmi lesquels se trouvaient de nombreuses femmes venues de l'URSS, étaient censés travailler dans cet établissement secret. Ce sont elles qui, après la fuite, ont formé le détachement Rodina (La patrie).

Depuis plusieurs années, la Russie, la France et la Biélorussie travaillent ensemble sur un projet de mémorial qui pourrait honorer la mémoire des prisonniers et partisans soviétiques à Thil. Le film de Mikhaïl Matrossov en parlera également.

Diffusion en ligne du film Les cadets de Podolsk (2020) en russe sous-titré en français

Service de presse Service de presse

Date : 9 mai

Un autre film sur la Seconde Guerre mondiale que la Maison russe de Paris partagera avec vous ce mois-ci est Les cadets de Podolsk. Ce drame raconte l'exploit de trois mille étudiants d’écoles militaires, qui pendant 12 jours, ont retenu les troupes allemandes aux portes de Moscou. Ce film vous parlera de courage, d'amour, de véritable amitié. Vous pourrez profiter des talents d'artistes russes tels que Sergueï Bondartchouk, Sergueï Bezroukov et d'autres. Pour recréer l'atmosphère historique, le réalisateur Vadim Chmeliov a utilisé une grande quantité de matériel militaire réel des années 1940. Les résidents locaux ont également participé au tournage des scènes de foule.

Si vous aimez le ballet russe, nous avons une bonne nouvelle ! En mai, grâce à la diffusion en ligne du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris, vous pourrez également profiter de l'art de la danse.

Diffusion en ligne du ballet Le Lac des cygnes de Piotr Tchaïkovski sur la scène du théâtre d'opéra et de ballet de Novossibirsk

Date : 10 au 12 mai

Situé en plein cœur de la Sibérie, le théâtre d'opéra et de ballet de Novossibirsk est considéré comme le plus grand de Russie. Il a été créé à l'initiative du célèbre metteur en scène soviétique Vsevolod Meyerhold pour « révolutionner le bâtiment du théâtre ». En l'honneur du prochain anniversaire de l’établissement, qui a été inauguré le 12 mai 1945, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris vous suggèrera sur son site web la diffusion en ligne du ballet Le Lac des cygnes sur la musique du compositeur russe Piotr Tchaïkovski. N'oubliez pas de profiter de la magie de la danse sur la scène la plus spacieuse du pays !

Sergueï Piatakov/Sputnik Sergueï Piatakov/Sputnik

Nous savons qu'il y a de nombreux amateurs de littérature russe parmi nos lecteurs. Êtes-vous l’un d'entre eux ? Alors, cet événement est créé spécialement pour vous :

Diffusion en ligne de l'émission « Alchimie d'un roman: Le Maître et Marguerite », en français

Date : 13-16 mai

À l'occasion du 130e anniversaire de l'écrivain russe Mikhaïl Boulgakov, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris partagera sur son site internet la diffusion en ligne d'une émission consacrée à l'un de ses chefs-d'œuvre les plus célèbres – Le Maître et Marguerite (1966). Il est intéressant de noter que l'action du roman commence juste à l'un des jours de mai, lorsque deux écrivains, en se promenant dans la capitale russe, rencontrent un inconnu semblant venir de l’étranger... Si vous voulez en savoir plus sur cette œuvre littéraire complexe, remplie de satire et de mysticisme, ne manquez pas cet événement en ligne.

L'un des moyens les plus simples de vous immerger dans des événements historiques est de regarder des films. Et s’il s’agit qui plus est d'un véritable chef-d'œuvre du cinéma, vous passerez certainement un bon moment.

Diffusion en ligne du film Alexandre Nevski

Date: 20-23 mai

Cette année marque le 300e anniversaire de la naissance du grand prince russe Alexandre Nevski, c'est pourquoi le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris souhaite partager avec vous le film du même nom réalisé par le génie du cinéma soviétique, Sergueï Eisenstein. Il narre la victoire du prince dans la bataille du lac Peïpous, qui mit fin à l’invasion des chevaliers teutoniques. La musique a été composée par Sergueï Prokofiev. Le public a vu Alexandre Nevski pour la première fois avant même le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en 1938, mais le film a été bientôt interdit par la censure soviétique. Il ne fut à nouveau autorisé qu'en 1942 afin d'élever le sentiment de patriotisme parmi la population du pays. Ne le manquez pas en mai !

Il est temps d'en apprendre davantage sur la peinture russe. De plus, il s'agit d'un artiste dont le destin est étroitement lié à la France.

Conférence en ligne sur le peintre russe Constantin Kousnetzoff

Constantin Kousnetzoff Domaine public Domaine public

Date : 24-26 mai

Constantin Kousnetzoff est pratiquement inconnu en Russie. Il est né en 1863 dans la famille d'un marchand, a participé aux affaires de l'entreprise familiale, mais à l'âge de 33 ans, il a décidé qu'il deviendrait un artiste. En 1896, il part pour Paris et ne retourne jamais dans son pays d'origine, bien qu'il n'ait changé de nationalité qu'à la fin de sa vie. Fasciné par le travail des maîtres français, il peint ses toiles de manière post-impressionniste, à Barbizon, à Paris, en Normandie et en Bretagne. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sort de cet artiste, ne manquez pas cet événement en ligne.

Et maintenant, quelques événements pour ceux qui rêvent de voyages. Ce mois-ci, vous pourrez non seulement participer à une rencontre avec un légendaire voyageur russe, mais aussi regarder en ligne un film sur la nature de l'une des plus belles régions de Russie.

Rencontre en ligne avec le voyageur russe Fiodor Konioukhov, en russe et en français

Sur l'île Spitzberg, lors de son expédition Carélie-Pôle Nord-Groenland Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

Date : 18 mai à 15h00 (heure de Paris)

Ce mois-ci, grâce à la Maison Russe à Paris, vous avez une occasion unique de participer à une rencontre en ligne avec le voyageur légendaire, multiple recordman du monde, artiste et écrivain, Fiodor Konioukhov.

Il a réalisé plus de 50 expéditions, que ce soit à voile, à rame, à vélo, à ski, en montgolfière, en rafting, en randonnée, en traîneau à chiens, à dos de cheval ou de chameau. Jusqu'à présent, il est la première et unique personne au monde à avoir atteint les cinq pôles extrêmes de la Terre, à avoir été capable de traverser l'océan Pacifique à la rame dans les deux sens, et le premier Russe à avoir achevé le programme des Sept Sommets, rejoignant le point culminant de chaque continent.

Selon Konioukhov, chacun de nous doit « conquérir son propre Everest spirituel ». Au cours de la rencontre, il parlera du secret de sa ténacité, du besoin de foi, de la fragilité et de la beauté de notre monde, de la créativité et des projets pour l'avenir, et de tout ce qui est le plus intime. Les téléspectateurs pourront également participer à une visite vidéo de l'exposition des peintures du voyageur.

Diffusion en ligne du film documentaire sur le Kamtchatka Ici commence la Russie en français

Getty Images Getty Images

Date : 17-19 mai

Le Kamtchatka, en Extrême-Orient russe, est la région la plus orientale du pays, située à près de 7 000 kilomètres de Moscou. Ce n'est pas pour rien qu'un monument appelé « Ici commence la Russie » a été érigé sur son territoire. La principale carte de visite du Kamtchatka est sa nature à couper le souffle. Ici, vous pouvez trouver des volcans éteints et actifs, des vallées de geyser, des forêts denses et des plages de sable noir. Dans le cadre de la série « Régions de Russie », le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris vous invite à regarder sur son site internet une diffusion en ligne d'un documentaire sur la beauté de cette péninsule.

