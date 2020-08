Nouveau hit, nouveau buzz: Little Big revient avec «Tacos»

«Aïe-aïe-aïe, I like to eat», ces paroles résonnent déjà dans toutes les oreilles.

Les succès, le groupe russe déjanté Little Big y est désormais habitué. Chacun de ses clips mis en ligne provoque immanquablement le buzz et Tacos, dévoilé le 14 août sur YouTube, n’échappe pas à la règle.

En 3 jours, le morceau a d’ores et déjà accumulé plus de 6,2 millions de visionnages et plus de 35 000 commentaires, tandis que des dizaines de vidéos « réactions » ont été publiées par des internautes.

Les ingrédients de cette réussite ? Tout d’abord le retour de Dmitri Krassilov, le danseur quelque peu enrobé qui avait conquis le monde entier à la sortie du clip Uno, destiné à représenter cette année la Russie à l’Eurovision. Ajoutez à cela une mélodie toujours aussi entêtante et loufoque, ainsi qu’un clip humoristico-ubuesque et vous obtenez un savoureux mélange qui n’a pas tardé à devenir viral.

Populaire aux quatre coins du monde, Little Big, fondé en 2013 à Saint-Pétersbourg, est certainement le plus grand succès musical russe de ces dernières années. Parmi ses plus grands tubes, l’on peut notamment citer Skibidi (2018, avec 448 millions de vues sur YouTube), Faradenza (2018, 262 millions de vues) et Go Bananas (2019, 139 millions de vues).

