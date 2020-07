Masha et Michka, dans le top 5 des marques de divertissement préférées dans le monde

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La série d’animation russe Masha et Michka trône dans le top 5 des marques de divertissement préférées à l’échelle mondiale, informe la société de production Animaccord, consultée par l’agence TASS.

La compagnie Kidz Global, qui réalise des études de marché quantitatives sur la manière de consommer des enfants, des adolescents et des familles, « a présenté les résultats sur les marques de divertissement préférées dans différentes régions du monde. Le dessin animé russe produit par Animaccord Masha et Michka fait partie du top 5 chez les enfants », apprend-on ainsi.

L’enquête en question a été réalisée au printemps 2020 auprès de plus de 60 000 personnes résidant dans 43 pays différents.

L’étude montre par ailleurs que la série en question est dans le peloton de tête chez les filles de moins de 6 ans à l’échelle mondiale et chez les garçons et filles de la même tranche d’âge en Amérique latine et en Europe.

La série, qui a soufflé en 2019 ses 10 bougies, a été traduite vers 39 langues et il s’agit du seul et unique projet d’animation russe ayant décroché à ce jour quatre trophées Diamant de YouTube. Sur cette chaîne, le nombre d’abonnés des versions russe, anglaise, espagnole et portugaise dépasse en effet la barre des 10 millions, tandis que l’épisode 17 de la série s’impose comme la 5ème vidéo la plus visionnée de tous les temps sur Youtube avec 4,3 milliards de vues.

