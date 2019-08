Sans précédent: un épisode de Masha et Michka franchit la barre des 4 milliards de vues sur YouTube

Masha+Kacha (Macha et la bouillie), le 17e épisode de la première saison du dessin animé russe Masha et Michka, a été visualisé plus de 4 milliards de fois sur YouTube.

Long de sept minutes, l’épisode en question occupe la quatrième position dans le palmarès des vidéos les plus visualisées sur YouTube depuis la création de cette plateforme, se classant après les chansons Despacito de Luis Fonsi ft. Daddy Yankee (6,360 milliards), Shape of You d’Ed Sheeran (4,331 milliards) et See You Again de Wiz Khalifa (4,190 milliards).

Il préserve ainsi son titre de dessin animé le plus visualisé sur YouTube.

Deux autres épisodes de cette série enfantine, Bon Appétit, Miam et La grande lessive, ont également passé le cap du milliard de visites.

Produit par le studio d’animation russe Animaccord, Masha et Michka a été traduit vers 36 langues. Cette année d’ailleurs, ce dessin animé a soufflé ses 10 bougies, sa diffusion ayant commencé le 7 janvier 2009.

