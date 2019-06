Une œuvre russe primée au Festival du film d'animation d'Annecy 2019

Le dessin animé Hedgehog (Hérisson), réalisé par le Russe Gleb Belyakov, a remporté le Prix Disney Channel de la nouvelle série à l’occasion de l’édition 2019 du Festival du film d'animation d'Annecy (MIFA), apprend-t-on sur le site de l’événement s’étant déroulé du 10 au 15 juin.

Alors que quelque 498 projets avaient été reçus dans l’espoir de concourir aux Pitchs Mifa, Hedgehog a eu l’honneur de figurer parmi les 39 sélectionnés pour avoir une chance de décrocher l’un des 17 prix en jeu, au sein de cinq catégories différentes. C’est ainsi dans celle intitulée Séries et spéciaux TV que l’œuvre de Belyakov, qui se composera, selon les ambitions de ses créateurs, d’une quarantaine d’épisode de cinq minutes environ, a été récompensée.

Destiné aux enfants d’entre 3 et 7 ans, ce dessin animé met en scène Hérisson, Ours et leurs amis, qui résident dans une forêt magique. Ces animaux sont en réalité des peluches qui vivent des aventures passionnantes et ont des discussions philosophiques.

À noter que le vainqueur du Prix Disney se voit attribuer la somme de 5 000 euros.

