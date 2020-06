Le Syndicat de la critique décerne au Russe Serebrennikov le prix du meilleur spectacle étranger

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Kirill Serebrennikov, ce metteur en scène et cinéaste russe fait en 2018 Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres, a remporté le Prix du meilleur spectacle étranger décerné par le Syndicat professionnel de la critique Théâtre, Musique et Danse, et ce, pour sa pièce Outside, présentée en 2019 au festival d’Avignon.

L’œuvre en question, troisième pièce de Serebrennikov montrée à la cité des Papes après Les Âmes mortes et Les Idiots, est dédiée au photographe chinois Ren Hang, qui s’est donné la mort en 2017, le jour de son 30e anniversaire.

La pièce a cependant été présentée au Festival en absence du metteur en scène, ce dernier n’étant pas autorisé à quitter le territoire russe dans le cadre d’une affaire, dite du Septième studio, de détournement de subventions publiques.

Cinéaste, réalisateur et metteur en scène, Kirill Serebrennikov compte à son actif plusieurs récompenses prestigieuses et ses œuvres sont régulièrement nominées lors de festivals de renom, dont celui de Cannes. Ainsi, son film Le Disciple a été récompensé par le Prix François Chalais en 2016, tandis que Leto a décroché en 2018 le prix Cannes Soundtrack.

