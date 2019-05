Huit acteurs russes ayant réussi à percer à Hollywood

Ravil Isyanov

Ravil se voit rarement attribuer des rôles de premier plan, mais si un personnage russe est nécessaire à l’écran, il est généralement le meilleur choix.

Né dans la région de Moscou, il a étudié au sein de l’École-studio du Théâtre d'Art académique de la capitale russe, ce même établissement dont est également sorti diplômé Jon Bernthal, dit « le Punisher ». Suite à la chute de l’URSS, Isyanov a cependant émigré aux États-Unis et a rejoint les plateaux de tournage d’Hollywood.

Parmi les rôles les plus marquants de sa carrière figurent le commissaire politique Igor Suslov, dans K-19 : Le Piège des profondeurs, l’amiral Konstantin Ruskov, dans la série The Last Ship, et le commandant d’unité partisane Viktor Panchenko, dans Les Insurgés.

Vladimir Machkov

Il s’agit de l’un des plus populaires acteurs de Russie et bien qu’il ne soit que rarement aperçu à Hollywood, le public se souvient encore de sa parfaite interprétation de l’impitoyable tueur serbe dans En territoire ennemi, et d’un officier des services secrets russes dans Mission: Impossible - Protocole fantôme.

Michael Gor

Mikhaïl Gorevoï, souvent présenté en dehors de Russie comme Michael Gor, a fait ses débuts à Hollywood en 2002 dans le film Meurs un autre jour, s’opposant au James Bond incarné par Pierce Brosnan et en jouant le rôle d’un scientifique œuvrant pour le compte du grand méchant.

L’acteur a ensuite fait une longue pause dans sa participation aux productions américaines, se concentrant sur son pays d’origine. Ces dernières années, il a néanmoins été fortement sollicité aux USA, notamment pour le tournage du Pont des espions, de Hitman & Bodyguard et de Hunter Killer.

Yuri Kolokolnikov

Le chemin de Yuri Kolokolnikov vers Hollywood a débuté avec la série la plus populaire de tous les temps. En effet, des réalisateurs et producteurs américains ont remarqué son modeste mais splendide rôle de Styr, dans Game of Thrones, et l’ont activement démarché pour plusieurs projets. Il a ainsi joué le rôle du méchant Russe dans Hitman & Bodyguard et du bon Russe dans Hunter Killer. Il a également intégré le casting de la série The Americans.

Alexander Baluev

Actuellement, Baluev tourne principalement dans des productions russes, mais à la fin des années 90 il a particulièrement brillé dans des projets cinématographiques hollywoodiens. Incarnant le général russe renégat Kodoroff, il a combattu George Clooney dans Le Pacificateur, tandis qu’en tant que cosmonaute il a sauvé la Terre face aux astéroïdes dans Deep Impact.

Igor Jijikine

Jijikine est avant tout connu pour avoir incarné le colonel soviétique Antonin Dovchenko dans Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. Il a néanmoins participé au tournage de dizaines d’autres films et séries à Hollywood, les plus connus étant Alias, Le Prix du sang, Safe et Hunter Killer.

Oleg Taktarov

Oleg Taktarov a connu la gloire aux États-Unis bien avant de se retrouver sous les projecteurs d’Hollywood. En effet, il était auparavant ni plus ni moins que l’un des meilleurs combattants de MMA au monde.

Son nom figure dans les crédits de blockbusters tels que Bad Boys 2 et Benjamin Gates et le Trésor des Templiers, mais son CV inclut aussi des rôles plus sérieux. Dans 15 minutes, un thriller d’action, il est par exemple l’un des deux principaux vilains s’opposant au détective Eddie Flemming, joué par Robert De Niro.

L’un des autres rôles mémorables de Taktarov est celui d’un soldat des forces spéciales de Russie nommé Nikolaï Fedorov, dans Predators. Il y est d’ailleurs l’un des rares personnages russes positifs à être apparus dans de récents films hollywoodiens.

Saveli Kramarov

Légende du cinéma soviétique, Saveli Kramarov a probablement été le meilleur acteur comique d’URSS, adoré par des millions de spectateurs.

Néanmoins, lorsqu’il a émigré aux États-Unis en 1981, il a dû tirer un trait sur son glorieux passé. En Occident, Kramarov n’était personne et a donc été contraint d’entamer une nouvelle carrière, à partir de rien.

Jusqu’à sa mort en 1995, il a principalement obtenu de petits rôles, les plus connus étant ceux dans les œuvres Moscou à New York, Double Détente et Tango et Cash.

