Dix icônes de style russe à suivre sur Instagram

1. Matilda Chnourova

Cette femme aurait dû vivre dans les années 1920. Son élégance naïve est à l'image de l'âge d'argent de la poésie russe. La flamboyante Matilda Chnourova est l’ex-épouse du rockeur russe Sergueï Chnourov, la propriétaire du restaurant le plus en vogue de Saint-Pétersbourg, Cococo, et est également la fondatrice d’une école de ballet.

2. Ksenia Sobtchak

Elle s'est affrontée à Poutine lors de l'élection présidentielle et a toujours été à la hauteur lors des débats. En 2018, elle a été nommée par le magazine Hello! femme la plus stylée de l’année.

3. Evelina Khromchenko

Pendant plus d'une décennie, Khromchenko, ancienne rédactrice et observatrice de mode, était le « procureur » de l'émission télévisée Tribunal de la mode. À propos, elle était la voix russe du personnage de Meryl Streep dans le film Le diable s’habille en Prada - Khromchenko a même été comparée à Anna Wintour, la rédactrice en chef de Vogue (à l'origine du film).

4. Miroslava Douma

En tant que principale IT girl de Russie et fondatrice de la plateforme de mode en ligne Buro 24/7, Douma possède un indiscutable sens du style. Désormais âgée de 32 ans, elle est mère de trois enfants et chef d’entreprise, ce qui ne fait qu’ajouter à son sex-appeal !

5. Renata Litvinova

Actrice et réalisatrice de talent, Litvinova est une créature paradisiaque avec sa peau blanche, son rouge à lèvres rouge classique et ses cheveux blonds bouclés dignes des années 20. Elle a été le visage de marques comme L'Oréal Paris et des montres RADO. Elle a parfois des tendances futuristes/rétro sur son compte Instagram, ce qui ne manquera pas de vous inspirer.

6. Vlad Lissovets

Cet homme est un gourou de la mode pur et simple. Né d’un conducteur de train et d’une chimiste, Lissovets est l’un des coiffeurs et stylistes les plus populaires de Russie. Il est fréquemment invité à animer différentes émissions de télé liées à la mode et à la beauté.

7. Sergueï Chnourov

Ancien mari du numéro 1 de notre liste, il est également la principale rock star du pays. En conséquence, son style est souvent teinté d'une touche d'anarchie. Chnourov a l’air tout aussi cool dans un manteau en fourrure (avec rien en dessous) que dans un uniforme de basket-ball, qu’il porte parfois sur scène pendant des concerts. Son lourd collier en or est devenu l'une de ses marques de fabrique.

8. Ivan Ourgant

Il a commencé sa carrière à la télévision à la fin des années 1990, lorsque MTV Russie a été lancée. Actuellement, Ourgant est le présentateur du seul show de fin de soirée à l’américaine du pays. Il a un grand sens de l'humour et du style, et a l'air tout aussi fringant dans des smokings, des vestes/pantalons en cuir que de simples t-shirts.

9. Sergueï Polounine

Enfant terrible du ballet russe, le danseur de talent scandaleux et tatoué Polounine apparaît en public en smoking, en blouson/pantalon en cuir et même dans de simples T-shirts décontractés. Sur son compte Instagram, il mélange ses tenues et des vidéos de sa danse à couper le souffle. Avez-vous vu sa vidéo « Emmène-moi à l'église »?

10. Anton Beliaïev

Chef du groupe indie populaire Therr Maitz, qui tourne souvent en Europe, Beliaïev apparaît rarement sans ses lunettes stylées. Malgré le fait qu'il porte principalement du noir, il a un sourire impressionnant.

Voulez-vous vous habiller avec des vêtements de fabrication russe ? Russia Beyond vous ouvre les portes du monde de la mode contemporaine russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.