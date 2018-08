Les dix chansons russes les plus importantes de l’histoire

Parmi les centaines de hits connus et adorés par l’ensemble de la population russe, nous avons retenu dix titres iconiques. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, Katioucha n’en fait pas partie!

1. Meilleure chanson de guerre - Nous avons besoin d’une victoire

Début à 1:23 de la vidéo

Le souvenir de la Seconde Guerre mondiale est grandement respecté par les Russes. Lorsqu’ils célèbrent le Jour de la Victoire, le 9 mai, ils se souviennent de leurs proches disparus, visionnent des films de guerre et écoutent des chansons à ce propos.

Nous avons besoin d’une victoire, a été imaginée en 1970 par le célèbre chanteur et compositeur soviétique Boulat Okoudjava spécialement pour le film culte Gare de Biélorussie.

2. Meilleure bande sonore d’un film soviétique - L’Île de la malchance

Début à 0:18 de la vidéo

Les comédies de Leonid Gaïdaï sont des classiques et disposent de brillants accompagnements sonores. Bien qu’il soit difficile d’en choisir une plus qu’une autre, voici l’une des meilleures performances du talentueux acteur Andreï Mironov, dans le film Le bras de diamant (1978).

Lire aussi : Les dix meilleurs hits russophones de l’année 2018 (jusqu’à ce jour)

3. Meilleure chanson de barde - Ma mignonne

Iouri Vizbor a été l’un des fondateurs de ce genre de musique appelant au voyage (cette chanson évoquant les forêts, les montagnes et les feux de camps), qui a par la suite rassemblé d’immenses foules lors de festivals (organisés dans des forêts bien évidemment). Ma mignonne a été enregistrée en 1973.

Lire aussi : Les dix meilleurs hits russophones de l’année 2018 (jusqu’à ce jour)

4. Meilleure chanson de la Perestroïka - Changements

Viktor Tsoï, l’équivalent russe de Kurt Cobain, est également mort à un très jeune âge et ses chansons sont à présent l’un des plus grands symboles de la chute de l’Union soviétique, qui a bien évidemment été une période de bouleversements. Tsoï a été l’idole de la jeunesse de cette époque et cette chanson, composée en 1986, parle au nom de ceux souhaitant du changement et de la liberté.

5. Meilleure chanson patriotique - Chef de bataillon

Composée en 1996, la chanson Chef de bataillon, est consacrée à la Seconde Guerre mondiale, mais les Russes y voient également un parallèle avec les récentes guerres de Tchétchénie.

Le groupe Lioubè a enregistré de nombreux titres mélodieux au sujet du service militaire, de l’héroïsme et de l’amour pour la Mère Patrie. Si vous souhaitez faire pleurer un Russe, faites-le écouter l’un d’eux. Il s’agit également du groupe préféré de Poutine, selon les dires de ce dernier.

6. Meilleure chanson pop - J’ai déjà 18 ans

En Russie, la popularité du duo Rouki Vverkh (Les mains en l’air), et principalement de son chanteur principal, Sergueï Joukov, peut être certainement comparée à celle de Michael Jackson.

Lire aussi : Sept groupes russes populaires qui méritent d’être connus

Sorti en 2001, ce titre est un hymne pour ceux atteignant l’âge légal et pouvant par conséquent faire ce qu’ils veulent. Augmentez le volume en compagnie de Russes, et tous devraient automatiquement se mettre à danser !

7. Meilleure chanson de variété - Un shot de vodka sur la table

Le genre connu sous le nom de « variété russe » n’a rien en commun avec son cousin français, et il comprend des titres portant sur la culture criminelle souterraine et d’autres sujets « virils ».

Les chansons les plus célèbres de ce genre sont sûrement celles à propos de la prison de Vladimir, du vol à l’arrachée, ou du Département d’enquête criminelle de Moscou, connue sous son abréviation MOuR.

Un shot de vodka sur la table (2002), est cependant un hit n’abordant pas de thème criminel, mais qui est tout de même empli de douleur et de souffrance ressenties par un véritable macho russe.

Lire aussi : Viktor Tsoï: le roi est mort, mais il chante encore

8. Meilleure chanson pour enfants - Il n’y a rien de mieux au monde

Cette incroyable et joyeuse chanson sortie pour le dessin animé culte de 1969 Les musiciens de Brême a prouvé que rien n’est mieux que l’amitié. D’après les paroles, même si autour de vous les arbres remplacent les murs, et que sous vos pieds vous n’avez que des fleurs, il n’y a aucune raison d’être triste. Au contraire, c’est un signe de liberté. Oh douce année 1969…

9. Meilleure chanson lyrique - Londres

« J’ai rêvé du ciel de Londres. Dedans, je rêvais d’un long baiser. Nous volions sans nous retenir ».

Cette chanson est parfaite pour un moment romantique ou un slow avec l’élu(e) de votre cœur. Elle a été composée en 1999 par l’idole d’une génération, la rockstar féminine Zemfira.

Lire aussi : Party Like a Russian: quand les stars de la chanson s’attaquent à l’âme russe

10. Meilleure chanson humoristique des années 2010 - Pièce de musée

Le groupe Leningrad est connu pour ses chansons enjouées et rythmées sur lesquelles les Russes aiment se trémousser. Ce titre raconte le calvaire d’une jeune femme souhaitant impressionner son petit-ami sophistiqué. Ils s’apprêtent en effet à se rendre à une exposition d’art et à l’opéra, et elle compte bien surpasser les autres femmes grâce à son look. Pour cela, elle tente de se mettre sur son 31 dans sa chambre, mais tout ne se passe pas comme prévu.

Dans ce second article, (re)découvrez sept chansons russes légendaires ayant fait le tour de la planète.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.