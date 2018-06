Sept chansons russes légendaires qui ont conquis le monde entier

De Kalinka à Trololo. Russia Beyond vous propose un classement des chansons russes les plus connues de tous les temps. Jetez-y un œil et vérifiez si rien ne manque.

1. La chanson russe la plus célèbre est bien entendu Kalinka. Vous pouvez souvent l’entendre dans les films lorsqu'il est nécessaire d'apporter une certaine ambiance liée à la Russie. Cette marque de fabrique qu’apporte Kalinka est assez similaire au rôle que joue la Tour Eiffel, qui indique immédiatement aux téléspectateurs que l'action a lieu à Paris. On suppose généralement que Kalinka est une chanson populaire, mais elle a un auteur - le compositeur Ivan Larionov l'a écrite il y a plus de 150 ans, en 1860.

2. Comme Kalinka, Kazatchok (Petit cosaque) avec son rythme très simple peut facilement servir le même but en désignant tout ce qui est « russe ». Elle est devenue populaire dans les années 1970, lorsque le chanteur bulgare Boris Roubachkine est passé à l'Ouest. C’est là qu’il a composé la chanson et inventé la danse Kazatchok à la demande d'un éditeur français. Malgré les origines bulgares du chanteur, la chanson est considérée comme une chanson russe typique, se référant à ce que l'on peut considérer comme la tradition de danse des Cosaques.

3. Dorogoï Dlinnoyou (Sur la longue route) a été initialement composée en Russie dans les années 1920, mais est devenue célèbre à l'Ouest à la fin des années 1960 sous le titre de Those Were the Days. De nouvelles paroles ont été écrites pour la musique de Boris Fomine. Interprétée par Mary Hopkin et produite par Paul McCartney, la chanson a fait un carton au Royaume-Uni. L'origine russe de la musique n'a pas été mentionnée, et semble avoir été perdue le long de cette « longue route ».

4. Podmoskovnie Vetchera (Nuits de Moscou) est l'une des chansons russes les plus connues à l'étranger. À l'origine, on l'appelait Nuits de Leningrad, mais le titre a été changé pour un documentaire dont la chanson faisait partie. De toute évidence, les nuits dans les deux régions sont assez similaires, car les changements ont été effectués assez facilement.

Au début, la chanson est passée inaperçue mais, de façon inattendue, ses auteurs sont devenus extrêmement populaires en URSS. On estime que l’opus est devenu célèbre au niveau international après qu’il a été interprété par un jeune pianiste américain, Van Cliburn, qui a remporté le premier concours international de piano Tchaïkovski à Moscou en 1958 et est devenu un symbole du dégel des relations russo-américaines à l’époque.

5. Katioucha (un diminutif d’Ekaterina, Catherine) a été écrite en 1938, mais est devenue très populaire pendant la Seconde Guerre mondiale. La chanson parle d’une jeune fille qui souffre de la séparation avec son amoureux qui a rejoint l'armée et a été envoyé pour servir dans une contrée lointaine. On dit que l'une des raisons du succès de Katioucha pourrait être liée au fait que Katioucha était le surnom d’un lanceur de fusées multiples – une arme qui a joué un rôle important pendant la guerre.

6. La chanson All the Things She Said de t.A.T.u. est sortie en 2002 et a immédiatement fait beaucoup de bruit. Ce n'était pas à cause de ses caractéristiques musicales, mais en raison de la représentation de jeunes filles en uniforme d’écolières s’embrassant. La chanson a atteint le sommet des hit-parades dans de nombreux pays. C’est la seule chanson russe arrivée à la 20ème place de l’US Billboard Hot 100.

7. Dernier élément de la liste, la chanson Trololo est devenue célèbre en 2009 seulement quand elle a été téléchargée sur YouTube, alors qu'elle a été initialement composée en 1976. Ces étonnantes vocalises ont rendu Eduard Khil célèbre dans le monde entier quand, en Russie, son apogée était déjà passée depuis longtemps.

