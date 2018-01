Ce blogueur russe qui se «téléporte» sur les pochettes d'albums célèbres

Lorsque l’on a pour passions la musique et le montage photo, cela peut parfois donner un résultat des plus grandioses. Un utilisateur russe d’Instagram s’est dernièrement fait connaître en publiant sa version étendue de célèbres pochettes d’albums, où il se met en scène avec humour pour faire naître une toute autre histoire de ces images cultes.

« Je m'appelle Igor et je vis dans la froide Russie. Entre le démontage de mon fusil d'assaut AK-47 et la formation de mon ours, j'aime écouter de la musique ». Telle est la présentation sincère et bien sûr tout à fait véridique (on plaisante, bien sûr !) d'Igor Liptchanski, un blogueur Instagram russe qui a un passe-temps inhabituel.

Lipchanski « améliore » les pochettes des albums de musique en y ajoutant une nouvelle dimension : il sort littéralement des sentiers battus en agrandissant les images et en montrant ce qui pourrait se passer hors du cadre - en se projetant lui-même dans l'image. « Quand je regarde la couverture de l'album, je trouve toujours une place pour moi », explique-t-il. Le tout grâce à l'art magique de Photoshop.

Voici à quoi ça ressemble. C'est Igor qui pose tendrement la tête sur l'épaule de la populaire chanteuse anglaise Adele sur son album 21.

Adele Igor Lipchanskiy

Ici, il a l'air un peu effrayé en regardant une fille étrange dans la fenêtre sur l'album Approaching Normal de Blue October (un groupe de rock américain).

Approaching Normal Igor Lipchanskiy

Heureusement, il a survécu à la rencontre mystique précédente et est apparemment devenu styliste. Cela explique pourquoi le rappeur will.i.am a une coupe de cheveux si étrange sur la couverture de son disque Willpower.

Une fois de plus, il a sorti son rasoir, cette fois-ci en rasant les poils des aisselles de Jim Morrison sur la compilation The Best Of de The Doors (1985) !

The Doors Igor Lipchanskiy

Igor montre peu de respect pour les stars. Il est sur le point de ruiner la belle robe de Lana Del Ray sur son album Born To Die.

Lana Del Ray Igor Liptchanski

Il n'est donc pas surprenant que des célébrités essaient de le tenir à distance. Yoko Ono repousse Igor en embrassant John Lennon sur la couverture de leur album Double Fantasy.

John Lennon et Yoko Ono Igor Lipchanskiy

Mais généralement, Igor semble être un gars sympa. Ici, il se précipite pour aider Eminem qui a l'air plutôt mélancolique sur la couverture de The Eminem Show.

Eminem Igor Lipchanskiy

Igor est sans aucun doute un patriote. Alors que les punks de The Ramones posent devant le mur sur la couverture de leur premier album, il écrit « Tsoï is alive ! » en référence à la célèbre rock star russe Viktor Tsoï (1962 - 1990).

Ramones Igor Lipchanskiy

Vous pouvez voir le reste des travaux d'Igor sur sa page Instagram. Ne vous vexez pas s'il se moque de votre musicien préféré - après tout, c'est juste pour le fun !

