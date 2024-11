Questions pour un tsar: testez vos connaissances sur la Russie (Quiz n°9)

Russia Beyond

Dans cette série de publications, mettez à l’épreuve vos savoirs concernant le plus vaste des pays dans des domaines allant de l’histoire à la science, en passant par la culture et la langue.

République russe frontalière de la Finlande, je suis populaire auprès des touristes pour mes étendues forestières (85% de mon territoire) et la quantité phénoménale de mes lacs et rivières (respectivement 60 000 et 27 000). Je suis….

Cliquez ici pour découvrir la réponse La Carélie

Mythique dessin animé soviétique, je mets en scène un petit garçon nommé Oncle Fiodor, qui décide de quitter le foyer familial pour vivre dans un village avec son chat Matroskine et le chien Charik. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Les Trois de Prostokvachino

Ville fortifiée et insulaire au large de Saint-Pétersbourg, j’ai été le théâtre d’une célèbre révolte de marins en 1921, durant la guerre civile russe. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Kronstadt

Figure emblématique de l’avant-garde russe, j’ai peint le célèbre Carré noir sur fond blanc en 1915, une œuvre abstraite qui a révolutionné l’art moderne. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Kasimir Malevitch

Soupe traditionnelle slave, j’ai pour principal ingrédient la betterave, d’où ma couleur si caractéristique. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Le bortsch

Discipline sportive et olympique majoritairement féminine, je suis originaire de Russie et mon histoire est étroitement liée au ballet. Je peux être pratiquée tant avec des rubans, qu’avec des cerceaux ou encore des massues. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse La gymnastique rythmique

Scientifique russe, j’ai découvert les lois du conditionnement classique en observant les réactions de salivation chez les chiens. Mes travaux ont eu un impact majeur sur la psychologie et la neurologie. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Ivan Pavlov

