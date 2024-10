Questions pour un tsar: testez vos connaissances sur la Russie (Quiz n°8)

Russia Beyond

Dans cette série de publications, mettez à l’épreuve vos savoirs concernant le plus vaste des pays dans des domaines allant de l’histoire à la science, en passant par la culture et la langue.

Fleuve du sud de la Russie, je suis historiquement associé aux cosaques et figure même dans le titre d’un livre de Mikhaïl Cholokhov récompensé d’un prix Nobel de littérature. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Le Don

Nous sommes un peuple vivant à cheval entre la Russie et le Japon, dont les femmes étaient autrefois particulièrement reconnaissables au large tatouage traditionnel en forme de sourire entourant leurs lèvres. Nous sommes…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Les Aïnous

Fille de Pierre le Grand, je fus impératrice de Russie de 1741 à 1762 et suis connue pour mon goût prononcé pour la chasse, mais aussi pour avoir donné une forte impulsion aux arts et à l’enseignement, avec, notamment, la fondation de l’Université de Moscou et l’Académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Élisabeth Ire

Plus grande cathédrale orthodoxe de Russie, située à Moscou, j’ai été détruite à l’avènement du pouvoir bolchévique pour laisser place à une piscine à ciel ouvert, avant de renaître de mes centres en Russie contemporaine. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse La cathédrale du Christ-Sauveur

Mot désignant une forteresse médiévale de Russie, l’on pense souvent, à mon évocation, uniquement à Moscou. Pourtant, plus d’une dizaine de citadelles de ce type subsistent dans le pays. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Kremlin (кремль, krièml’ en russe)

Souliers traditionnels russes, nous sommes constitués de lanières d’écorce, généralement de bouleau, tressées. Nous sommes…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Les laptis

Je suis un auteur russe du XIXe siècle, célèbre pour mes romans comme Guerre et Paix et Anna Karénine. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Léon Tolstoï

