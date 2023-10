Quel est le lien entre le mot russe signifiant «gare» et Londres?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En Russie, les « gares » sont apparues bien avant les chemins de fer. Ce n’est pas une curiosité, car au XVIIIe siècle, le mot « воксал » (voksal, dans cette orthographe exacte, contrairement au mot actuel « вокзал », vokzal, signifiant « gare ») avait une toute autre signification. Dans les Lettres d’un voyageur russe de Nikolaï Karamzine, l’on peut lire les notes qu’il a prises lors de son voyage à Londres en 1790 : « ...le glorieux Vauxhall anglais, que l’on cherche en vain à imiter dans d’autres pays. Voici une belle festivité de soirée, digne d’un peuple intelligent et riche ! L’orchestre joue surtout des chansons populaires favorites, les acteurs et actrices des théâtres londoniens chantent, et les auditeurs, en signe de plaisir, leur jettent souvent de l’argent. [...] Soudain, le rideau se lève, et l’on voit écrit en lettres de feu : "Faites attention à vos poches !" (car les voleurs londoniens, nombreux à Vauxhall, profitent de ce moment). En même temps, une image transparente de la scène rurale s’est ouverte ».

Vue des Vauxhall Gardens de Londres Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

Il est évident qu’il est ici question d’un pavillon de théâtre. Karamzine raconte qu’après la représentation, il a « parcouru toutes les galeries et examiné tous les tableaux », puis s’est rendu dans une rotonde, dont les murs à l’intérieur étaient recouverts de miroirs.

Universal Images Group/Getty Images Universal Images Group/Getty Images

Nikolaï Karamzine a en réalité visité les Vauxhall Gardens, un jardin de divertissements situé à Kennington, sur la rive sud de la Tamise. Ce jardin a existé des années 1770 à 1859, et c’est après lui que les jardins et parcs similaires en Russie ont commencé à être appelés « vauxhall », ce qui a donné « воксал », voksal en cyrillique. D’ailleurs, ils sont apparus ici par la grâce d’un Anglais.

Comment les voksals sont-ils apparus en Russie ?

Jardin Ermitage Domaine public Domaine public

Michael Maddox, ingénieur anglais, est venu pour la première fois en Russie en 1766 pour enseigner la mécanique et la physique au grand-duc Pavel Petrovitch. Une fois la formation terminée, l’Anglais a quitté Saint-Pétersbourg pour revenir dix ans plus tard, mais déjà à Moscou, non pas en tant qu’ingénieur, mais comme riche entrepreneur de théâtre.

Il est clair que son autorité en tant qu’ancien professeur de l’héritier russe était très grande. À Moscou, Maddox a ainsi été l’organisateur du théâtre Petrovski – le précurseur du théâtre Bolchoï. En 1783, il a également ouvert un « voksal » dans le quartier de Taganskaïa. Les sources en parlent un peu : il s’agissait d’un pavillon en bois situé dans un jardin avec un étang. Le bâtiment comprenait une « salle de théâtre » en cas d’intempérie et des salles de billard. Par beau temps, des comédies et des opérettes étaient jouées sur le terrain d’été, dans le jardin, où se trouvaient également des kiosques et des buffets. Le soir, le jardin était éclairé par des lanternes et des feux d’artifice étaient tirés. Le voksal était ouvert jusqu’à deux heures du matin, l’entrée coûtait un rouble – une somme très importante qui ne permettait pas aux pauvres d’assister aux spectacles. À l’époque, avec 20 roubles, une famille paysanne de quatre personnes pouvait en effet vivre pendant un mois, voire plus.

Les spécialistes de Moscou supposent que la route menant au voksal était éclairée la nuit par des torches, afin que les cochers ne se perdent pas en quittant la route principale. Par conséquent, les ruelles s’y trouvant, qui s’appelaient Bolchoï Vokzalny et Maly Vokzalny (Grande et Petite ruelle du Vokzal) avant 1919, s’appellent aujourd’hui respectivement Bolchoï et Maly Fakelny (Grande et Petite ruelle des Torches).

Quel « voksal » a été la première gare ferroviaire ?

Gare de Pavlovsk Domaine public Domaine public

Il y avait aussi bien sûr des voksals à Saint-Pétersbourg – dans les jardins Narychkine et d’Été, sur les îles, près du village d’Ozerki... Mais le plus célèbre était celui de Pavlovsk. Il a été inauguré en 1838 en même temps que le premier chemin de fer russe, celui de Tsarskoïé Selo (localité en périphérie de Saint-Pétersbourg, où la famille impériale disposait d’une résidence d’été), et était situé à son terminus. Or, le pavillon de divertissements a été construit pour la promotion de la voie ferrée : pour que les habitants de la ville aient envie d’aller au voksal de Pavlovsk et achètent donc des billets de train.

Domaine public Domaine public

L’ingénieur Franz von Gerstner, constructeur du chemin de fer de Tsarskoïé Selo, a écrit : « Au bout du chemin de fer, un nouveau Tivoli, un magnifique voksal, est en train d’être construit : été comme hiver, il servira de lieu de rassemblement pour les habitants de la capitale ; les jeux et les danses, le renforcement des forces à l’air libre et dans une salle à manger luxueuse l’on attirera tout un monde ».

Domaine public Domaine public

Le voksal a été construit en 1838 sur un projet d’Andreï Stackenschneider et est devenu la première salle de concert permanente du pays pour les orchestres symphoniques. Il a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c’est finalement à partir du voksal de Pavlovsk que tous les pavillons de gare en Russie ont commencé à être appelés « vokzal ».

Dans cet autre article, découvrez justement en images les plus belles gares ferroviaires sur le tracé du Transsibérien.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.