Ces mots russes utiles au quotidien et dépourvus d’analogues en langue française

Chaque langue possède ses singularités et notions exclusives, que les autres pourraient jalousement lui envier. Il en est ainsi du russe, dont certains mots, si utiles au quotidien, sont tout bonnement inexistants en français, qui doit alors avoir recours à de longues phrases pour exprimer la même chose. En voici quelques exemples.

Дешёвый (dichovy)

Quand on y pense, même s’il reste évidemment possible de dire « pas cher » ou « bon marché », il est étonnant que la langue française ne dispose pas de mot unique faisant directement office de contraire à « cher », « onéreux ».

Оформлять/оформить (aformliat’/aformit’)

Malgré l’omniprésence de la bureaucratie en France, aucun mot ne permet de décrire succinctement le processus consistant à effectuer des démarches pour obtenir un document ou arriver à l’aboutissement d’un processus administratif. En russe, « оформить визу » (aformit’ vizou) suffira par exemple pour signifier « faire les démarches pour obtenir un visa ». Que de salive économisée !

Кипяток (kipitok)

L’eau bouillante a, en Russie, droit à son propre terme exclusif. Cela serait-il dû à l’importance quasi sacrale du thé, dont la consommation rythme le quotidien de la population et apparaît dans de nombreuses œuvres culturelles, qu’il s’agisse de peintures ou de classiques littéraires ?

Успевать/успеть (ouspivat’/ouspièt’)

Voici un autre verbe particulièrement utile n’ayant pas d’équivalent simple en français. Il peut se traduire comme « avoir le temps de… », « réussir à faire à temps ». Alors imaginez l’effroi des Russes s’ils savaient que, dans la langue de Molière, il convient de traduire les quatre mots « Ты успел оформить визу ? » (Ty ouspièl aformit’ vizou ?) par « As-tu eu le temps d’effectuer les démarches pour obtenir un visa ? » !

Сутки (soutki)

Ce mot est l’équivalent russe de « vingt-quatre heures » et est utilisé plus généralement pour désigner « un jour/une journée ». Par exemple, pour dire que quelque chose s’est produit « après deux jours », l’on dira « спустя двое суток » (spoustia dvoïé soutok).

Пылесосить/пропылесосить (pylissosit’/prapylissosyt’)

Si le balai a le droit à son propre verbe associé (balayer), n’est-il pas injuste que l’aspirateur (« пылесос », pylissos, en russe) en soi dépourvu, condamné à devoir faire l’objet d’une expression entière : « passer l’aspirateur » ? Le russe, lui, a réglé cette odieuse injustice en créant un mot exclusivement réservé à cet instrument on ne peut plus salvateur !

Зачем (zatchèm)

Un concept assez déroutant en russe pour les étrangers est la présence de deux mots se traduisant en français par « pourquoi » : « зачем » et « почему » (patchimou). En vérité, le premier est utilisé pour interroger sur le but, tandis que le deuxième l’est pour connaître la cause.

Ainsi, « Зачем ты встал в шесть часов ? » (zatchèm ty vstal v chest’ tchissov ?) sera compris « Dans quel but t’es-tu levé à 6 heures ? » (pour aller prendre l’avion, par exemple), alors que « Почему ты встал в шесть часов ? » est à interpréter plutôt comme « Qu’est-ce qui t’a réveillé à 6 heures ? » (l’insomnie, par exemple). Cependant, selon le contexte, « почему » peut être utilisé dans les deux sens, ce qui n’est pas le cas de « зачем », qui implique nécessairement une notion d’objectif.

À noter que « зачем » est en outre utilisé pour formuler un reproche, par exemple : « Зачем ты это сделал ? » (zatchèm ty èta sdiélal, pourquoi as-tu fais cela ?), par exemple si votre enfant a peint sur le mur.

Высыпаться/выспаться (vyssypat’sia/vyspat’sia)

Voici un mot qui devrait être obligatoire dans n’importe quelle langue ! Ce verbe signifie « dormir assez pour ne pas/plus se sentir fatigué ».

объедаться/объесться (abiédat’sia/abièst’sia)

Encore un verbe particulièrement utile, qualifiant également le sentiment d’avoir satisfait ses besoins, mais dans un tout autre domaine… et avec excès ! En effet, il peut se traduire par « avoir trop mangé ».

Стричься/постричься (stritchsia/pastritchsia)

Concluons cette liste non exhaustive avec un autre incontournable, équivalent bien plus bref de l’expression française « se faire couper les cheveux ».

