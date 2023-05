Quatorze faux-amis d’origine française dans la langue russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Алименты (alimenty) – aliments

Si votre ex-femme exige de vous des « алименты », mot dérivé du français « aliments », ne vous avisez pas de lui offrir une corbeille de fruits. Non, il s’agit en réalité de la pension alimentaire due par l’un des anciens conjoints à l’autre afin de subvenir aux besoins d’un enfant commun.

Ридикюль (ridikioul) – ridicule

Ce mot cache une histoire intéressante : il désigne en réalité le réticule, petit sac à main à la mode chez les femmes au XIXe siècle et début du XXe, et dont le nom était, intentionnellement et humoristiquement, déformé par les étrangers, principalement russes, parlant français. Par la suite, c’est cette déformation qui s’est ancrée dans la langue russe.

Анекдот (anekdot) – anecdote

Le sens de ce mot russe ne s’est guère éloigné de son parent français, puisqu’il désigne encore un court récit. Cependant, en russe, ce terme est aujourd’hui l’équivalent de « blague » ou « histoire drôle », ce qui implique donc une teinte humoristique.

Батон (batone) – bâton

Komsomolskaïa Pravda/Russian Look/Global Look Press Komsomolskaïa Pravda/Russian Look/Global Look Press

Si ce terme fait bien allusion à quelque chose de long, la ressemblance avec son homologue français s’arrête ici. En effet, « батон » est le nom donné en Russie à un pain long et orné d’encoches sur le dessus, une sorte de petite baguette. Ce mot peut d’ailleurs être utilisé pour d’autres produits alimentaires de cette forme, notamment des saucisses, ou encore des barres aux céréales ou au chocolat, dont le nom sera alors agrémenté d’un suffixe diminutif : батончик (batonetchik, « petit bâton »).

Безе (bézé) – baiser

En russe comme en français, ces homophones sont évocateurs de douceur. Cependant, le « безе » russe n’est autre que la meringue, qui a sûrement ici reçu une telle dénomination en raison de sa légèreté et du plaisir qu’elle procure.

Lire aussi : Huit mots russes impossibles à traduire en français

Бриллиант (briliante) – brillant

Pixabay Pixabay

Là aussi, ces deux termes ne sont pas dépourvus de tout lien, puisqu’ils font tous deux allusion à quelque chose d’éclatant. En Russie toutefois, « бриллиант » n’est pas un adjectif, mais un nom commun désignant le diamant, une fois que celui-ci a été taillé pour être, par exemple, serti sur une bague. À l’état brut de cette pierre, l’on parle d’« алмаз » (almaz).

Вакансия (vakanessia) – vacances

Si l’on vous propose une « вакансия », ne vous imaginez pas trop vite sur une île déserte en train de siroter un cocktail. Ce mot russe est en réalité un dérivé du français « vacant » et se traduit comme « offre d’emploi » (c’est-à-dire un poste vacant).

Деликатес (délikatess) – délicatesse

Tout comme безе/baiser, ce terme d’inspiration française s’inscrit en russe dans le vocabulaire gastronomique. Il est utilisé pour parler d’un produit ou d’un aliment particulièrement raffiné ou propre à une région ou un pays. Dans ce dernier cas, il peut alors être traduit comme « spécialité ».

Десант (déssante) – descente

Encore une fois, ce terme russe ne s’est pas totalement détaché de son cousin français. En effet, « десант » se traduit comme « débarquement militaire », ce qui implique bien de descendre d’un moyen de transport. À noter que les « десантники » (déssantniki) désignent quant à eux spécifiquement les parachutistes.

Lire aussi : À quelles langues étrangères le russe a-t-il le plus emprunté de vocabulaire au gré de son histoire?

Официант (afitsiante) – officiant

Konstantin Kokochkine/Global Look Press Konstantin Kokochkine/Global Look Press

Si, en français, un officiant est un prêtre assurant l’office religieux, en Russie, ce terme se réfère simplement aux serveurs de restaurants et cafés. Cependant, à table, ne vous avisez pas de héler ces derniers à l’aide de ce mot. En effet, il convient d’utiliser les expressions « молодой человек » (maladoï tchélavièk, jeune homme) et « девушка » (diévouchka, jeune femme) pour attirer leur attention.

Пароль (parol’) – parole

Si quelqu’un vous demande votre « пароль », il ne désire en réalité pas obtenir votre autorisation de s’exprimer, mais votre mot de passe ! Réfléchissez-y donc deux fois avant de céder à une telle requête !

Компот (kompot) – compote

Legion Media Legion Media

En Russie, le « компот » est l’une des boissons les plus populaires, et ce, depuis de nombreux siècles. « Mais la compote ne se boit pas, elle se mange ! », me direz-vous. Eh bien non ! Ici, ce terme désigne une boisson à base de fruits bouillis avec de l’eau et du sucre. Les versions les plus répandues sont celles à l’abricot (y compris secs), à la fraise, à la pomme et aux baies. La compote que l’on connait est quant à elle appelée « пюре » (piouré, nécessitant de préciser le fruit la composant), autre mot venu du français – « purée » !

Бокал (bakal) – bocal

Si la relation des Russes à l’alcool a fait l’objet de multiples stéréotypes, ne vous étonnez pas trop si l’on vous propose de vous verser un « bocal » entier de vin. L’on ne vous apportera alors pas un gros récipient de ce délicieux breuvage, le « бокал » n’étant que le nom russe spécifique à l’ordinaire verre à vin.

Гурман (gourmane) – gourmand

Ne soyez pas offensé si un ami russe vous qualifie de « гурман » – il ne pointe ici pas du doigt votre appétit insatiable et votre estomac sans fond, mais votre estime et votre connaissance de la cuisine raffinée. En fait, ce mot russe a exactement le même sens que le français « gourmet ».

Dans cet autre article, découvrez dix mots français n’ayant pas d’équivalent dans la langue russe.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.