Les dix questions les plus fréquentes sur la Russie

Nous avons tenté de revenir de façon synthétique sur les points et événements les plus importants de l’histoire de la Russie, qui suscitent souvent des questions.

Pourquoi la Russie s’appelle-t-elle Russie ?

Le nom du pays, « Russie », provient du mot « Rus’ » ; cependant, ses origines exactes sont inconnues. Certains historiens affirment que « Rus’ » provient de la racine romaine « russus », qui signifie « rouge ». Une autre version suggère que « Rus’ » serait originaire des langues scandinaves et aurait été utilisé pour décrire les peuples slaves gouvernés par les vikings (Riourikides).

Qui était le premier dirigeant russe ?

Riourik, un prince varègue, aurait été le premier prince invité à gouverner la ville de Novgorod, en Russie, vers 862. Bien que Riourik soit une figure semi-légendaire (il aurait pu y avoir plusieurs personnes associées à cette nom), il est considéré comme le fondateur de la dynastie des Riourikides. Ses princes ont gouverné diverses parties de la Russie et se sont fait la guerre jusqu’à ce que le pouvoir soit consolidé à Moscou.

Pourquoi l’invasion tataro-mongole a-t-elle eu lieu ?

L’invasion tataro-mongole des terres russes a commencé au XIIIe siècle dans le cadre de la conquête totale que l’empire mongol, dirigé par Gengis Khan, a menée sur la partie du monde qu’ils connaissaient. La vaste armée professionnelle a conquis les terres de la Chine à la Hongrie contemporaine, y compris les duchés russes. Les Mongols faisaient payer aux princes russes de tributs et les ont privés d’indépendance politique.

Cependant, l’empire mongol s’est effondré et les terres russes ont finalement été soumises à l’un de ses vestiges, la Horde d’or. Au XIVe siècle, les princes russes ont commencé à s’opposer à la Horde et, en 1380, lors de la bataille de Koulikovo, ils ont vaincu pour la première fois ses forces armées. Un siècle plus tard, en 1480, la dépendance à la Horde prend fin après la grande halte sur la rivière Ougra.

Qui était le premier tsar russe ?

Ivan IV Vassilievitch, également connu sous le nom d’Ivan le Terrible, a été le premier grand prince de Moscou à être couronné et oint au tsarat. Le mot « tsar » est dérivé du titre latin des empereurs romains – « César ». Il apparaît en ancien slave oriental au XIe siècle. Il était utilisé pour désigner les rois bibliques et anciens, l’empereur byzantin et les khans de la Horde d’or.

Constantinople a été prise par les Ottomans en 1453, ce qui signifie qu’il n’y avait plus de « tsar » byzantin et, en 1480, la Horde d’Or a été repoussée suite à la bataille d’Ougra. L’État de Moscou est devenu indépendant et son dirigeant est devenu souverain. Aux yeux des Russes, un tel dirigeant pouvait être qualifié de tsar. En 1547, Ivan IV, fils du grand prince de Moscou Vassili III, est couronné premier tsar de toute la Russie

Combien y a-t-il eu de dynasties régnantes en Russie ?

Il n’y en a eu que deux. La dynastie riourikide a pris fin au XVIe siècle, lorsque le tsar Fédor Ier Ioannovitch (le fils d’Ivan le Terrible) et sa femme Irina Godounova n’ont pas donné d’héritier au trône. Une crise dynastique connue sous le nom de Temps des troubles s’en est suivie. Plusieurs tsars ont gouverné la Russie pendant de courtes périodes - Boris Godounov, Faux Dimitri Ier, ainsi que Vassili Chouïski. Cependant, seul Chouïski était un riourikide et, après sa mort, il n’y avait plus en Russie de princes de cette dynastie pouvant prétendre au trône.

Après le Temps des troubles, les Russes ont convoqué le Zemsky Sobor (« Assemblée de la Terre »), une sorte de parlement éphémère de l’époque, pour élire un nouveau tsar. Cependant, le choix avait déjà été fait par les élites dirigeantes au préalable. Le nouveau tsar, Michel Ier Romanov, était un parent éloigné de Fédor Ier. Il a fondé la dynastie Romanov, dont le règne a pris en 1917 avec l’abdication du dernier tsar, Nicolas II.

Pourquoi Moscou est-elle devenue la capitale de la Russie ?

Moscou était déjà une forteresse et une plaque tournante commerciale au XIIe siècle grâce à sa situation géographique – la ville était relativement proche de la Volga, la principale artère commerciale et de transport de la Russie au Moyen-Âge. Les terres du nord-est de la Russie, y compris Moscou, Vladimir, Souzdal, sont sorties relativement indemnes de l’invasion mongole-tatare, qui a écrasé les Rus’ de Kiev et les duchés du sud de la Russie. C’est pourquoi, après le XIIIe siècle, Moscou est devenue de plus en plus forte. Au XIVe siècle, les princes de Moscou ont réussi à surpasser tous les autres princes riourikides et à devenir grands princes de Vladimir et de Moscou.

Le prince Dmitri Donskoï, qui a vaincu les Tatars lors de la bataille de Koulikovo, était un prince de Moscou. En 1389, Vladimir, qui était considérée comme la « principale » ville russe, fut attribuée aux princes de Moscou en tant que propriété héréditaire. Depuis lors, Moscou a été considérée comme la ville la plus importante du territoire russe. Lorsque ce dernier est devenu indépendant de la Horde d’or au XVe siècle, les princes de Moscou en sont devenus les dirigeants et en 1547, lorsqu’Ivan le Terrible a été couronné tsar, l’État a été nommé tsarat de Moscou.

Pourquoi la capitale a-t-elle été transférée à Saint-Pétersbourg ?

La capitale a été déplacée de Moscou à Saint-Pétersbourg en 1712 par Pierre le Grand. Pierre a fait la guerre à la Suède pour obtenir un accès à la mer Baltique - la guerre du Nord (1700-1721) et, au cours de cette guerre, la Russie a réussi à s’emparer des terres appartenant à la Suède - la région contemporaine de Saint-Pétersbourg.

Pierre a fondé Saint-Pétersbourg en tant que capitale sur les rives de la mer Baltique - Moscou était située trop profondément à l’intérieur des terres russes pour assurer un commerce rapide et sûr et maintenir des relations politiques avec l’Europe. Pierre voulait que ses invités étrangers arrivent plus vite, par la mer. De plus, l’empereur n’aimait pas la planification et l’architecture traditionnelles, en grande partie asiatiques, de Moscou. Il voulait que sa nouvelle capitale soit plus européenne. Il a invité toute son élite dirigeante à Saint-Pétersbourg en y transférant la cour en 1712.

Pourquoi Moscou et Saint-Pétersbourg sont-elles encore appelées les « deux capitales » ?

Malgré une courte période entre 1728 et 1732, lorsque la capitale (et la cour) est retournée à Moscou, Saint-Pétersbourg est restée la capitale jusqu’en 1918. Cependant, pour être couronnés, les tsars russes se rendaient encore à la cathédrale de la Dormition de Moscou, qui a conservé à l’époque le titre d’« ancienne capitale ».

Moscou est redevenue la capitale en 1918 sous les bolcheviks, Pétersbourg (qui a été rebaptisée Petrograd et, après la mort de Lénine en 1924, Leningrad) ayant perdu ce statut.

Comment s’appelait le souverain russe ? Prince, tsar, empereur ?

Le premier dirigeant connu des terres russes, Riourik, est traditionnellement appelé « prince », comme tous les autres dirigeants connus après lui. Le manque de sources historiques nous empêche de comprendre qui était vraiment le premier prince de Russie et s’il y avait d’autres dynasties princières en plus des Riourikides.

Cependant, à la fin de l’invasion tataro-mongole, le souverain des terres russes s’appelait « Grand Prince de Moscou ». Après 1547, la Russie était dirigée par le tsar de Moscou et de toute la Russie. En 1721, après la victoire dans la guerre du Nord, le Sénat de Russie a décerné au tsar Pierre le titre d’empereur et l’Empire russe a été créé.

Qui a gouverné la Russie le plus longtemps ?

Le tsar russe resté le plus longtemps au pouvoir est le premier tsar russe, Ivan le Terrible (1530-1584). Sur le papier, il devient Grand Prince de Moscou en 1533 à seulement trois ans, après la mort de son père Vassili III de Moscou. Jusqu’en 1547, il n’a gouverné que formellement, la plupart des décisions étant prises par l’aristocratie, les boyards. En 1547, à l’âge de 16 ans, il est couronné tsar de toute la Russie et son véritable règne commence.

Ivan est décédé en 1584, à l’âge de 54 ans. Il reste à ce jour le dirigeant russe ayant séjourné le plus longtemps au pouvoir : il a tenu les rênes du pays pendant 50 ans et 3 mois.

