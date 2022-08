Les dynasties russes Romanov et Riourikides avaient-elles des liens de sang?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pourquoi y a-t-il eu deux dynasties en Russie? Cela s'est produit parce que le dernier tsar riourikide légitime, Fédor Ier, et sa femme, Irina Godounova, n'ont laissé aucune progéniture mâle.

En 1598, lorsque Fédor est mort, il n'y avait pas d'héritiers légitimes au trône. Ivan le Terrible, son père, avait éliminé toutes les familles riourikides qui auraient éventuellement pu revendiquer le droit de gouverner le pays. Ses autres fils et héritiers, quant à eux, sont morts ou ont été tués. Et élire un nouveau tsar était une affaire plus complexe qu'elle n'en a l'air.

Pourquoi était-il si important d’être apparenté aux Riourikides ?

En Russie, la mission du tsar était considérée comme sacrée. Il était oint au tsarat, et prêtait serment de protéger sa terre et son peuple. Le tsarat, en tant qu'institution politique, a été créé à Moscou par ses Grands-princes. Ils appartenaient à la branche moscovite de la dynastie des Riourikides, qui s'est éteinte avec la mort de Fédor Ier.

Après le début de la crise dynastique et du « Temps des troubles », plusieurs tsars ont gouverné la Russie pendant de courtes périodes - Boris Godounov, Faux Dmitri et Vassili Chouïski. Parmi eux, seul Chouïski était un Riourikide, et après sa mort, la Russie n'avait pas de princes de cette dynastie qui auraient pu prendre le trône. Il ne restait que de puissantes familles de boyards qui servaient jadis les princes au pouvoir, et une nouvelle dynastie avait le plus de chances d'apparaître parmi elles. Quoi qu'il en soit, elle devait revendiquer au moins quelques liens de parenté avec la précédente.

Les Romanov en avaient-ils ?

Les Romanov étaient une ancienne famille de boyards de Moscou qui a commencé à servir les princes moscovites au XIVe siècle, sous Ivan Kalita. Ils avaient un ancêtre commun avec les Riourikides - Fiodor Kochka (« Le Chat », apparemment un surnom), qui était l'arrière-arrière-grand-père d'Ivan III de Moscou. Et en même temps, il était l'arrière-arrière-grand-père de Roman Zakharine-Kochkine.

Roman Zakharine-Kochkine, dont le prénom a donné son nom à la dynastie Romanov, est presque inconnu pour nous - seules quelques sources le mentionnent. Cependant, il était le père de deux personnes très importantes.

Sa fille était Anastasia Romanovna, première épouse d'Ivan le Terrible et mère du dernier tsar riourikide de Moscou, Fédor Ier. De son côté, son fils était le boyard Nikita Romanov, père de Fédor Romanov, qui entrera dans l’histoire en tant que patriarche Filaret de Russie et père de Michel Ier, le premier tsar de la dynastie des Romanov.

Tout devient ainsi simple - le boyard Nikita Romanov, fondateur de la dynastie, était le frère de la femme d'Ivan le Terrible, Anastasia, et donc le beau-frère du tsar. Michel Ier, le premier Romanov, et Fédor Ier, le dernier des Riourikides, avaient par conséquent un ancêtre commun - Roman Zakharine-Kochkine, père de la tsarine Anastasia et du boyard Nikita Romanov : ils avaient donc bien des liens familiaux.

