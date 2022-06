Comment comprendre l’expression russe «Plus doucement tu vas, plus loin tu iras»?

Russia Beyond

Comment diable est-il possible que ceux qui avancent plus lentement puissent aller plus loin ? Pourtant, cette sagesse russe essentielle fonctionne toujours (peut-être seulement s'il ne s'agit pas d'une file d'attente pour un nouvel iPhone) !

D'après un sondage que nous avons réalisé, il a été désigné comme l'un des proverbes russes les plus importants et, à coup sûr, il reflète bien le caractère national !

Qu'est-ce que cela signifie ?

Тише едешь дальше будешь – Tiché iédièch dalché boudièch. Littéralement, on peut le traduire par : « Plus doucement tu conduis, plus loin tu seras ».

Il existe des équivalents français possédant une signification similaire. Par exemple « Tout vient à point à qui sait attendre », « Qui trop se hâte reste en chemin », ou encore « Qui veut voyager loin ménage sa monture ».

C'est ce qu'un Russe entend de ses parents dès sa plus tendre enfance. Ne soyez pas pressé ! Ne vous précipitez pas quand il est question de quelque chose de vraiment important. Ceux qui se dépêchent font souvent des erreurs et doivent tout recommencer à zéro ou réparer les dégâts. Dans tous les cas, ils perdent du temps qu'ils auraient pu économiser s'ils s'étaient préparés à l'avance.

La menace essentielle du caractère russe

Dans la langue russe, il existe un certain nombre de proverbes qui sont synonymes de celui-ci. Ils empêchent tous de faire les choses rapidement. Voici quelques expressions proches :

Поспешишь, людей насмешишь – Pospéchich, lioudièï nasméchich – Si tu te précipites, tu feras rire les gens

Семь раз отмерь, один раз отрежь – Sièm raz otmièr, odin raz otrièj – Mesure sept fois, coupe une fois

Слово не воробей, вылетит, не поймаешь – Slovo ne vorobièï, vyliétit, ne poïmaïèch – Un mot n’est pas un moineau, s’il s’envole, tu ne le rattraperas pas

Tous ces proverbes recommandent de se préparer soigneusement avant de faire quelque chose, car on n'a qu'une seule chance. Or, à force d'entendre cela dans leur enfance, de nombreux Russes grandissent avec le sentiment qu'il vaut mieux NE PAS faire ou dire quelque chose. Beaucoup ont constamment peur d'avoir l'air idiot ou que quelqu'un les prenne pour tels. Bien sûr, cela donne lieu à de nombreux complexes et les gens perdent parfois des occasions qui ne se présentent qu'une fois dans une vie.

En même temps, cela nous amène à un grand paradoxe de la vie des Russes. Ils sont si prudents dans leurs décisions et souffrent de ne pas pouvoir prendre des mesures importantes (ou changer leur vie)... Cependant, d’un autre côté, ils aiment la conduite rapide et les activités extrêmes, quelque chose qui est lié aux sphères physiques, et non émotionnelles ou existentielles de la vie.

