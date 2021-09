Comment apprendre à déchiffrer le discours oral russe?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il existe de nombreuses vidéos YouTube d'étudiants étrangers donnant leur avis sur des mots russes particuliers et leur sonorité : certains pensent que le russe est rude, d'autres affirment qu'il est très mélodique et qu'il ressemble à une chanson (presque enfantine, en raison des nombreuses consonnes douces). En bref, tous les étudiants en russe, plus ou moins, partagent l'opinion que « tous les Russes parlent si vite et si peu clairement qu'ils auraient vraiment besoin d'une piste de sous-titres sous [leur bouche] ». Hélas, tant qu'il n'existera pas de technologie capable de téléporter les traductions directement dans nos cerveaux, nous devrons nous contenter de cette leçon, où nous évoquons les difficultés que vous rencontrerez pour comprendre le discours russe et comment les surmonter.

Accents variables et réductions vocaliques

Laissant de côté les phrases complexes pour l'instant, concentrons-nous au niveau du mot. « Éta dóm. Éta stól. A éta kót », dit le professeur en montrant le dessin.

L'élève répète consciencieusement le nominatif singulier et croit en un avenir radieux. « Éta damá. Éta stalý. A éta katý », poursuit l'enseignant en passant à la photo suivante, détruisant aussitôt les espoirs de l'élève. « Nous venons à peine de créer la forme plurielle, et soudain, [A] devient [O] dans ce qui est pratiquement le même mot », s'exclame l’étudiant dans sa langue maternelle. « Réduction vocalique », répond l'enseignant avec philosophie.

En effet, le son [O] est uniquement prononcé lorsque la lettre « o » est accentuée. Dans les autres cas, cette dernière est prononcée [A], voire même comme un court [Ы], par exemple dans « шоколад » (chocolat, prononcé chykalát). D’ailleurs, si une personne étudie le russe uniquement à l’oreille, sans analyser l’orthographe des mots, elle aura bien de la peine à comprendre pourquoi [kót] (кот, chat) et [katý] (коты, chats) sont les mêmes animaux, mais en quantités différentes.

Quelle conclusion pouvons-nous en tirer ? Eh bien, même si vous aimez vous familiariser avec les langues en écoutant de simples phrases en conversation, n’oubliez pas de compléter cette pratique avec la lecture : en russe, la graphie d’un mot peut parfois aider à réunir des termes sonnant totalement différemment, mais en réalité liés par un même paradigme, à l’instar de [dóm] (дом, maison) et [damá] (дома, maisons).

Tempo et articulation

Comment évolue la compréhension d'un discours en langue étrangère ? Il y a d'abord une vague d'horreur devant le flot de sons inconnus, puis, progressivement, la cacophonie fait place à des formes particulières que le cerveau peut décoder et reconnaître.

Le contexte permet de mieux comprendre la situation : disons que vous êtes dans un hôtel, en train de réserver une chambre. Les mots issus de conversations que vous pourriez avoir chez le médecin ou en buvant un verre avec des Russes ne sont pas susceptibles de surgir. Il est utile de prêter attention aux gestes et aux expressions des locuteurs, ainsi qu'à leur intonation et à leurs pauses, qui marquent le début et la fin d'une phrase. Le russe est légèrement différent d'un certain nombre d'autres langues à cet égard.

Cependant, il y a un « mais ». Le tempo. Peu importe le nombre de recherches que vous avez effectuées sur les différentes vitesses de langage, le russe est toujours rapide. Et rarement clair. Souvent, l'articulation pratiquée par les Russes peut empêcher de comprendre même les phrases les plus simples. Les Russes peuvent à peine ouvrir la bouche et ne même pas bouger les lèvres et pourtant se comprendre parfaitement.

Il n'y a qu'un seul conseil à donner : si vous faites vos premiers pas, ne vous torturez pas – écoutez du contenu audio éducatif. Sélectionnez des programmes et des émissions thématiques sur YouTube, où les présentateurs prennent soin de parler avec clarté. Et, bien sûr, n'oubliez pas les sous-titres – il existe de nombreuses chaînes qui les proposent.

Un fait intéressant est que les étudiants étrangers affirment souvent que les générations plus anciennes de Russes sont plus faciles à comprendre. Peut-être faudrait-il donc aussi rencontrer les parents de leurs nouveaux amis dans le processus ?

Quelques bizarreries liées à la prononciation

Pour la dernière partie pratique, examinons quelques exemples de mots fréquemment utilisés qui sonnent différemment dans la conversation que lorsqu'on les écrit (ou pire, ils sont même écrits différemment à l'occasion, si la communication est informelle).

- Où es-tu? Quand arrives-tu?

- J’suis en route.

- Combien pour le taxi?

- 1 000 roubles.

- Combien, combien?!

- Je te rendrai tes sous aujourd’hui.

- Juste ne mens pas! Je te connais.

- Quo?! Je suis sérieux!

La connaissance des formes de prononciation familière facilite sensiblement la compréhension des discours spontanés. Toutefois, dans l’usage, à moins de véritablement bien maîtriser la langue, tenez-vous en à la forme littéraire, au cas où.

La pratique est nécessaire pour commencer à vraiment comprendre les gens, mais la bonne nouvelle est que le vaste territoire de la Russie est étonnamment uniforme en ce qui concerne la façon dont la population s'exprime. Ainsi, lorsque vous planifiez un voyage sur le grand chemin de fer transsibérien, vous ne remarquerez pas de grandes différences linguistiques en russe entre l’un ou l’autre bout du pays.

