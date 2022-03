«Rouler sa lèvre»: que signifie cette expression idiomatique russe?

Kira Lisitskaïa (Photos : Moodboard, Imagebroker/Global Look Press; Unsplash)

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pour ceux qui vivent dans l’espace post-soviétique, il n’est pas difficile d’imaginer la scène suivante : un bambin retenant à peine ses larmes se dresse dans un commerce au milieu des rayons de chocolat et de chips. Il est au bord d’une crise des nerfs car il veut tout ce qui s’offre à sa vue. Pour mettre fin à cette déferlante d’exigences, sa mère lance : « Roule ta lèvre ». Vous parvenez à imaginer le visage du bambin ? Ses yeux sont tristes et il fait la moue. Sa mère lui demande donc d’arrêter de faire cette grimace de mécontentement.

On utilisera cette image pour illustrer la phrase « rouler sa lèvre » (закататьгубу, zakatat’ goubou), qui signifie désirer quelque chose d’irréaliste et de peu accessible. Toutefois, ce ne sont pas les caprices d’enfant qui sont à son origine.

Version arabe

Elle est avancée par le linguiste Nikolaï Vachkevitch, qui a distingué derrière l’expression des racines arabes. Sa version se réduit à ce que cette phrase n’est point russe, mais empruntée. Il s’agit d’un calque d’une ancienne expression arabe qui signifie « ne pas se faire d’illusion ».

>>> «Je ne mange pas six jours»: que veulent dire les Russes en vous lançant cette phrase?

Albert_Karimov/Getty Images Albert_Karimov/Getty Images

La première partie de l’expression idiomatique originale « أعجوبة » signifie « ce qui plait », et la seconde « رسخت » – « se confirmer ». Cependant, vu dans le sens inverse, elle signifie « perdre » (l’expression a été lue non pas de droite à gauche, comme le lisent les Arabes, mais dans le sens inverse, habituel aux Européens). Au bout du compte, l’expression a été traduite comme « se confirmer dans ce qui plait, mais perdre », soit « désirer fort, mais perdre ». Cela nous conduit vers l’étymologie exacte de la version de l’expression « rouler sa lèvre ». Mais pourquoi la lèvre ?

Version « culinaire »

Selon cette dernière, l’expression plonge ses racines dans l’art culinaire et, cette fois-ci, le lien avec la lèvre est direct. Néanmoins, il ne s’agit point de la lèvre qui vous vient à l’esprit. C’est en effet lié au « kalatch », cette sorte de bagel à base de farine de blé, populaire dans la Russie du Moyen Âge. Rond, ce « fast-food » russe avait une sorte de poignée en pâte par laquelle il fallait le tenir. Et elle s’appelait justement « lèvre ».

Un kalatch Ilia Pitalev/Sputnik Ilia Pitalev/Sputnik

Lors de la cuisson, on faisait une incision dans cette lèvre pour éviter que le kalatch n’éclate au four. Le lieu de l’incision était étalé pour que du sucre, des noix ou du miel soient versés dedans, puis de nouveau roulé. Ainsi, initialement, l’expression « rouler la lèvre » revêtait ce sens. Toutefois, avec le temps, elle a revêtu une autre signification – acquérir quelque chose de peu réalisable. Il se peut que ce soit lié au fait que tout le monde ne pouvait se permettre le kalatch, ce pain blanc et fraichement cuit. Tout comme le thé, il était un attribut d’une vie aisée.

>>> «Une queue, comme pour le mausolée»: que cache cette expression soviétique?

« Rouler sa lèvre »

La langue russe a vu apparaître beaucoup de phrases et dictons revêtant le même sens que « rouler sa lèvre ». En voici quelques exemples : « Faire couler sa salive », « N’ouvre pas ta bouche devant le morceau qui ne t’appartient pas », « La lèvre n’est pas bête », etc.

Legion Media Legion Media

Mais, s’il faut rouler sa lèvre, elle doit être tout d’abord étalée, n’est-ce pas ? Or, cette expression idiomatique existe également dans la langue de Pouchkine. « Étaler sa lèvre » signifie anticiper que quelque chose nous sera offert.

Toutefois, elle n’est utilisée que dans un seul et même contexte, celui de vouloir beaucoup trop. Il n’est pas rare que cette expression soit employée au lieu du simple « niet » (« non »). Il n’est donc pas trop important si l’on étale ou roule la lèvre. En russe, la signification sera la même.

Dans cet autre article, nous vous révélions le sens de l’expression russe «grimper dans la bouteille».

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.