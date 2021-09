«Petite miette» ou «chaton»: sept mots doux à dire à votre moitié en russe

La langue russe offre bien plus que les habituels «bébé» et «chéri».

« Kotik, lapotchka, tu es si belle ! ». La plupart des femmes russes seraient furieuses si vous engagiez pour la première fois une conversation avec elles de cette façon. Les diminutifs, mots affectueux et noms d'animaux en langue russe ne sont valables que dans la communication avec une personne que vous avez déjà appris à connaître suffisamment bien.

Ils dénotent une forte affection, et l’abus de ces termes est donc considéré comme un signe d'hypocrisie. En gardant cela à l'esprit, nous allons vous présenter les mots affectueux les plus souvent utilisés en russe.

Лапочка (lapotchka)

Dans la mini-série Nine Perfect Strangers, on entend Masha Dmitrichenko, jouée par Nicole Kidman, prononcer ce mot avec un accent tonique incorrect – lapOtchka, tandis qu’il se trouve en réalité sur la première syllabe – lApotchka.

« Лапочка » est un diminutif de « лапа » (lapa), qui signifie « patte ». Les linguistes russes ne sont pas sûrs de l'étymologie de ce terme d'affection qui est aussi souvent utilisé avec les enfants. Serait-ce parce que leurs mains sont si petites ?

Зайчик (zaïtchik)

« Зайчик » (avec accent tonique sur la première syllabe) signifie « petit lièvre », protagoniste habituel de nombreuses histoires de chevet pour enfants et animal beaucoup plus prolifique dans les forêts russes que les lapins. Bien que la plupart des enfants russes contemporains n'aient jamais vu de lièvre (« заяц », « zaïats ») dans la nature, « зайчик » (ainsi que son autre diminutif « зайка », « zaïka ») est encore utilisé comme surnom populaire.

Котик (kotik)

Traduction de « petit chat », « котик » (accent tonique sur la première syllabe) est l'un des noms d'animaux de compagnie les plus répandus en langue russe. Il peut être appliqué à tout le monde, même... à un chien. D’ailleurs, « пёсик » (« piossik »), la forme diminutive « пёс » (« chien mâle »), n'est en aucun cas considéré comme une marque d'affection.

Малыш (malych), детка (diètka)

Signifiant « môme » ou « petit bonhomme », « малыш » et « малышка » (masculin et féminin, prononcés « malYch », « malYchka ») ont également fini par être utilisés pour les personnes bien aimées. D'autres synonymes sont « детка » (prononcé « diètka ») et son diminutif « деточка » (« diètotchka »), qui n’ont qu'une forme féminine, mais peuvent être utilisés en référence aux garçons comme aux filles. Gardez également à l'esprit que l'utilisation de ces mots (et de « krochka » ci-dessous) pourrait être perçue comme condescendante. Ne les utilisez donc qu'avec des personnes avec lesquelles vous avez une relation vraiment étroite.

Крошка (krochka)

« Кроха » (prononcé « krOkha ») et son diminutif « крошка » (« krOchka ») désignent initialement une (petite) miette de pain ou de biscuit. Parce qu'il s'agit de quelque chose de minuscule, « krochka » est également utilisé pour les enfants et les êtres chers. Il n'a qu'une forme féminine, mais elle peut aussi s'appliquer aux garçons.

Солнышко (solnychko)

« Солнышко » (prononcé « sOlnychko ») est un diminutif de « солнце » (« sOlntsé ») – « soleil » en russe. Cette marque d'affection implique que la personne à qui l’on s'adresse brille comme le Soleil dans notre vie. La forme diminutive est préférable, si vous voulez être vraiment gentil. De même, « звёздочка » (« zvIOzdotchka »), « petite étoile », peut être utilisé.

Птичка (ptitchka)

Diminutif de « птица » (« ptitsa », « oiseau »), « птичка » (« ptItchka ») ressemble beaucoup à « zaïtchik » et « kotik », mais il est surtout utilisé envers les femmes et les filles.

En fait, le russe regorge de diminutifs – tirés pour la plupart du règne animal – pouvant être utilisés comme des marques d'affection. De « креветочка » (« krevetotchka », « petite crevette ») à « тигрёнок » (« tigrionok », « tigreau »), en passant « пирожочек » (« pirojotchek », « petite tarte ») et « рыбка » (« rybka », « petit poisson »), vous pouvez plonger très profondément dans l'affection, mais n'oubliez pas de rester franc et fidèle à vos sentiments.

Aussi, gardez en tête que certains de ces diminutifs peuvent avoir des connotations erronées ou négatives et ne seront pas forcément agréables ou amusants pour vos proches. Par exemple, nous doutons que « обезьянка » (« obezianka », « petit singe »), « поросёночек » (« porossionotchek », « cochonnet »), ou « пончик » (« pontchik », « beignet ») soient les mots que votre interlocuteur russe aimerait entendre !

