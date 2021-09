Dix animaux-blogueurs de Russie auxquels vous ne pourrez résister de vous abonner

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le chat Hosiko

L'un des chats les plus populaires au monde vit en Russie, bien qu'il porte un nom japonais. Ses propriétaires, Roman et Ksenia, sont originaires de Moscou. Ils réalisent des vidéos et des photos amusantes sur la vie sereine de leur chat roux incroyablement charismatique de la race scottish straight. Le nom Hosiko, qui signifie « enfant star », a été choisi par leur fille. Elle a également proposé de créer un blog pour lui, qui compte désormais près de 2 millions d'abonnés. Hosiko collabore avec des fabricants de nourriture pour animaux de compagnie et des animaleries – une vraie vedette !

Le raton laveur Tioma

Lorsque Tioma se promène avec sa propriétaire Elena dans les rues de Kemerovo (Sibérie occidentale), il se trouve instantanément au centre de l'attention de tous les passants. Néanmoins, cela ne semble pas le déranger – il compte déjà plus de 320 000 abonnés sur Instagram et il est habitué à la gloire. Il est apparu dans la maison d'Elena par accident alors qu'il avait un peu moins de 3 mois, mais la jeune femme a décidé de ne pas l'abandonner. Cet été, Tioma a traversé la Russie en voiture et a visité la mer Noire !

La zibeline Oumora

Cette femelle zibeline est née dans une ferme à fourrure et était très jeune lorsqu'elle a été rachetée en 2018 par la Moscovite Evguenia. « Les conditions dans lesquelles Oumora était détenue sont horribles – les animaux passent 8 mois dans de petites cages sales », a déclaré la jeune femme. Pourquoi Evguenia a-t-elle décidé de récupérer la zibeline de la ferme ? Elle voulait sauver au moins une vie, dit-t-elle. Or, maintenant, Oumora est une vraie blogueuse avec 230 000 abonnés. Sur les réseaux sociaux, Evguenia montre à quoi ressemble la vie avec cet animal sauvage (parfois véritable furie, parfois incroyablement mignon) et traite de la protection des animaux.

Le corgi Ryji

Ce charmant сorgi nommé Ryji (Roux) est un vrai policier de Nijni Novgorod, qui, après 7 ans de service, a pris sa retraite bien méritée. Le chien aidait les policiers des transports à déceler la présence de drogue, et il le faisait avec beaucoup de succès. Maintenant, il s'occupe de son blog qui compte plus de 20 000 lecteurs. En même temps, Ryji pense à sa carrière d'acteur et participe à des tournages.

Le chat Mostik

Avez-vous déjà vu un chat aussi sérieux ? Un beau jour, il a rendu visite aux constructeurs du pont de Crimée, et est resté à leurs côtés pour toujours, devenant un membre à part entière du chantier. Le chat Mostik (ce qui veut dire « petit pont » en russe) a reçu un casque, une position de chef et tout un département, composé de la mouette Valera, du dauphin Maxim, du lézard Oksana et de plusieurs autres employés. Après l'achèvement des travaux, Mostik est devenu correspondant pour l’agence de presse RIA Novosti Crimée – il a même obtenu une carte de presse !

Le puma Messi

Ce puma nommé d'après le joueur de football légendaire Lionel Messi vit à Penza (650 km de Moscou) avec ses propriétaires Maria et Alexandre. Ils ont rencontré Messi au zoo pour enfants alors qu'il n'avait que trois mois : il était malade et maigre, mais Maria et Alexandre sont tombés amoureux de lui au premier regard et ont décidé de l'acheter. Regardez maintenant cet animal gracieux ! Malgré sa taille énorme, il se comporte comme un gros chat : il bâille, dort sur les affaires de ses maîtres et a un peu peur de l'aspirateur. Maria et Alexandre n'oublient toutefois pas de consulter des formateurs et des vétérinaires. Au début, ils vivaient tous dans un appartement d'une pièce, mais il y a quelques années, ils ont déménagé dans une maison privée avec un grand terrain où Messi se promène librement – 1,5 million d'abonnés suivent déjà sa vie.

La panthère Louna

Viktoria, jeune femme de Sibérie, est zoologiste de profession. Une fois, dans un zoo itinérant, une panthère noire a donné naissance à un petit et a refusé de le nourrir. Le bébé était faible et le personnel s'est donc tourné vers Viktoria pour obtenir de l'aide. Elle a ramené le chaton à la maison et a commencé à le nourrir au biberon. Entretemps, le zoo s’en est allé et la petite panthère nommée Louna (« Lune » en russe) est par conséquent restée avec Viktoria, le rottweiler Venza devenant son ami aîné. Maintenant, Louna a environ un an et elle est déjà plus grande que Venza, bien qu'elle se considère toujours comme un chaton. Elle a plus d'un demi-million de fans dans le monde entier.

Le cochon miniature Giuseppa

Ce cochon miniature photogénique vit dans la ville d'Ekaterinbourg (Oural). Son nom est Giuseppa. Sa propriétaire, Anastassia, admet qu'elle a toujours voulu un cochon nain et qu'elle était terriblement heureuse quand il (ou plutôt, elle, c'est une fille) est apparu. Giuseppa ne pèse que 7 kg. Elle dort beaucoup, aime bronzer et demande constamment à manger. Et elle a aussi toute une armée de fans !

L’ours Mansour

L'ours Mansour est apparu dans un aérodrome russe alors qu'il était encore petit : il était affamé, avait peur et est sorti de la forêt pour trouver son salut auprès des hommes. Les pilotes l'ont immédiatement nourri, lui ont donné un abri et lui ont permis de rester. Au bout d'un moment, l'ours s'est tellement attaché aux humains qu'il ne voulait plus du tout revenir dans la nature. Mansour vit dans la région de Kalouga, dans une grande volière à ciel ouvert avec une piscine dans la forêt et, comme dans son enfance, il adore jouer avec son « père adoptif », le pilote Andreï.

L’ours Stepan

En regardant ces photos, vous commencerez à croire que chaque famille russe possède son propre ours à la maison. Stepan est arrivé dans la famille moscovite de Svetlana et Iouri à l'âge de trois mois, et maintenant, il a déjà vingt-huit ans ! Ensemble, ils regardent la télévision, boivent du thé, jouent au ballon et se promènent dans la forêt. De plus, Stepan apparaît dans des films de réalisateurs célèbres tels que Pavel Lounguine et Alexeï Outchitel.

