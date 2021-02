Les sept meilleures façons de dire «je t'aime» en russe

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Я люблю тебя

Tout le monde n'aime pas les longues tirades et les discours trop compliqués. Ainsi, en amour, le plus simple est souvent le mieux. L'option gagnant-gagnant pour confesser votre amour à quelqu'un est un simple « Je t'aime », ou Ia lioubliou tibia, comme on le prononce en russe.

Une ancienne façon de se référer à la personne aimée avec respect serait : Ia lioubliou vas (« Je vous aime ») – c'est ainsi que les nobles russes contaient fleurette. Rappelez-vous simplement cette phrase un peu désuète, et vous serez la personne la plus romantique de tous les temps !

Я влюблен(а)

Les Russes ont plusieurs « degrés » d'amour différents. Si vous dites « Je t'aime / Я люблю тебя » trop tôt, vous serez simplement perçu comme une personne peu sérieuse, et le destinataire de vos sentiments pourrait penser que vous plaisantez ou tournez les sentiments en dérision.

Ia vlioublione [v tibia] (pour un orateur masculin) et Ia vlioubliena [v tibia] (forme féminine) se traduit littéralement par : « Je suis amoureux/se [de toi] ». Mais cette confession ne fera pas autant vibrer l’élu de votre cœur qu’une vraie déclaration d'AMOUR ; elle définit de façon (un peu trop) objective l’état d’une personne amoureuse, éprise de quelqu'un.

Я тебя обожаю

C'est un cri du cœur, une expression d'amour tonitruante qui traduit une admiration absolue pour quelqu'un. « Je t'adore » ou Ia tibia abajaïou est une déclaration d'amour très forte, mais il est plus approprié de l'utiliser si vous avez déjà dit « je t'aime » avant et que vous êtes déjà en couple.

En même temps, Ia tibia abajaïou peut aussi être dit sur un ton tendre à un ami quand il a fait une bonne blague qui vous a fait rire. Enfin, Ia abajaïou peut être utilisé pour tout ce que vous AIMEZ, de votre nouveau téléphone à votre chien, ou même juste concernant le café.

Я схожу с ума по тебе

« Je suis fou de toi », ou Ia skhajou s ouma pa tibié (le "kh" étant à prononcer comme la jota espagnole). Cette phrase est probablement la plus difficile à prononcer, mais elle traduit un sentiment très intense. Habituellement, ceux qui ne sont pas prêts à dire « je t'aime » peuvent utiliser cette phrase, car elle est sans réel engagement. Comme on dit en Russie : « Promettre de se marier n’est pas pareil que se marier » (et c’est aussi le titre russifié du film Ce que pensent les hommes).

D’un autre côté, cette phrase est très appropriée et convient pour parler de la passion et du sexe. Toutefois, n’oublions pas qu’une personne peut aussi être folle de jazz ou d'un nouveau manteau, pas seulement d’une femme ou d’un homme.

Тымой/мояединственный/ая

Tu es mon seul et unique ! Qui ne rêve pas d’entendre cela ? Cela se traduit en russe avec la phrase : Ty moï iédinstviénny (à un homme) et Ty maïa iédinstviénnaïa (à une femme).

Aucun mot ou expression ne peut exprimer l'amour, la loyauté et le dévouement mieux que cela. Tout se fond à l'arrière-plan et toutes les pensées de l’orateur sont focalisées envers une seule personne. Peut-il exister confession d'amour plus sincère ? Peu probable !

Я готов/а на всёради тебя

« Et vous, que feriez-vous par amour? », demande l'actrice Natalie Portman dans une publicité pour le parfum Dior. En Russie, nous considérons également que l'amour n’est pas seulement une affaire de mots, mais avant tout d’actions.

Donc, dire Ia gatov na vsio radi tibia (ou Ia gatova na vsio radi tibia si une femme parle) signifie que vous êtes prêt à tout pour votre bien-aimé. Une autre option est encore plus forte : Ia svernou gory radi tibia — ce qui signifie que « je déplacerais des montagnes pour toi ». Ça va droit au cœur, pas vrai ?

Я тебя никому не отдам

En plus de dire que vous êtes le « seul et unique », les Russes aiment promettre de ne jamais vous « céder » à qui que ce soit d’autre. Ia tibia nikamou ne atdam se traduit littéralement par : « Je ne te donnerai à personne » et signifie en fait « Je ne te laisserai pas partir » et « je me battrai pour ton amour si quelqu'un d'autre le veut ».

Alors que les dames ou les messieurs à l'ancienne apprécieraient plutôt cette phrase, les jeunes et les personnes plus libres pourraient peut-être la percevoir comme une sorte de menace et un risque de relation toxique ou trop possessive. Quoi qu’il en soit, faites attention à la façon dont vous exprimez vos sentiments dans n'importe quel pays !

Et n'oubliez pas : si vous offrez des fleurs à une femme russe, il doit y en avoir un nombre impair !!! Un nombre pair de fleurs n'est acceptable que lors des funérailles en Russie...

