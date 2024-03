Ce gigantesque réfrigérateur a été creusé dans le sol de l’Arctique russe

Russia Beyond

Le merzlotnik (galeries creusées dans le pergélisol, ou permafrost, permettant une température négative naturelle et constante) de Novy Port est l’une des plus grandes installations réfrigérantes souterraines au monde. Il a littéralement été creusé à la main dans les années 1950.

Le village de Novy Port, sur la péninsule de Iamal (district autonome de Iamalo-Nénétsie, dans le Grand Nord sibérien), a été fondé dans les années 1920. La baie de l’Ob s’avère très poissonneuse et, dans les années 1930, une usine de transformation du poisson y a vu le jour.

Or, les esturgeons (il y en a ici beaucoup) étant capturés en hiver, ils doivent être stockés quelque part jusqu’au début de la navigation estivale, lorsque le poisson peut être expédié dans le reste du pays.

En 1950, il a par conséquent été décidé de construire un réfrigérateur géant dans le pergélisol. Les travaux ont été réalisés par des colons et des exilés spéciaux, qui ont creusé manuellement des couloirs dans lа roche à l’aide de pioches.

Le sol des chambres de stockage se trouve à 12 mètres sous la surface terrestre.

Le « réfrigérateur » a été mis en service en 1956 et n’a jamais été rénové jusqu’à présent. Sa surface est d’environ 7 000 mètres carrés et il peut contenir jusqu’à 1 750 tonnes de poisson, qui est stocké à une température comprise entre -10° et -17°.

