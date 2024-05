Pevek: la ville la plus septentrionale de Russie

Pevek est une petite ville située dans le nord du district autonome de Tchoukotka, dont la population dépasse 4 200 habitants. De nombreuses personnes travaillent dans le secteur minier de l’or et dans d’autres entreprises.

Ici, le climat est rigoureux : l’hiver dure d’octobre à mai, il y fait moins 40 degrés. De plus, un vent violent, appelé Ioujak (ce qui signifie du sud), vous fait tomber littéralement par terre.

Pevek se situe sur les rives d’une baie et au pied d’une colline la séparant de la vaste toundra. Cette baie profonde a permis à la ville de devenir un port pratique pour la Route maritime du Nord. La première colonie est apparue en 1933 et, en 1967, Pevek a obtenu le statut de ville.

La cité est alimentée par l’Akademik Lomonosov, l’unique centrale nucléaire flottante au monde. Il s’agit également de la centrale nucléaire la plus septentrionale du Globe (69°42’) !

La population locale appelle la ville de Pevek « la ville des marguerites et des romantiques ». « Romantiques »parce que, dans la période soviétique, des enthousiastes de tout le pays venaient découvrir le Grand Nord. Et « marguerites »parce que, en été, un grand nombre de fleurs blanches et jaunes fleurissent près de toutes les maisons.

À Pevek, comme dans d’autres villes du Grand Nord, les liaisons de transports avec le reste du pays sont problématiques, tandis que les produits arborent un prix bien plus élevé en raison des coûts logistiques.

Toutefois, l’on y trouve des vues incroyables sur les collines et l’on peut y assister au splendide phénomène des aurores boréales.

