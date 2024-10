Pourquoi cette chapelle de Tcheboksary a-t-elle été construite en forme de fusée?

Dans la capitale de la République de Tchouvachie, se dresse une chapelle qui ressemble à un lanceur Vostok. Oui, et cette coïncidence n’est pas fortuite!

Cet édifice insolite se trouve dans le quartier Baïkonour (du nom du cosmodrome situé au Kazakhstan et utilisé par la Russie) de Tcheboksary, dans la rue Akademik Korolev (l’académicien Sergueï Korolev, père du programme spatial soviétique). Il a été construit dans l’un des lieux favoris d’Andrian Nikolaïev, le troisième cosmonaute d’URSS.

Gueorgui Dolgopski (CC BY-SA 3.0) Gueorgui Dolgopski (CC BY-SA 3.0)

Il est né dans le village de Chorchely, près de Tcheboksary. En 1960, il a été enrôlé dans la première équipe de cosmonautes du pays. Deux ans plus tard, Nikolaïev est devenu le troisième cosmonaute soviétique, ayant effectué un vol à bord du vaisseau spatial Vostok-3, et le cinquième homme dans l’espace.

Iouri Abramotchkine/Sputnik Iouri Abramotchkine/Sputnik

Nikolaïev aimait beaucoup sa terre natale et a même été enterré non pas à la Cité des étoiles, centre de formation des cosmonautes de la région de Moscou, mais à Chorchely. Or, en 2005, à un endroit où il passait souvent du temps avec ses amis, ces derniers ont décidé de construire une chapelle en forme de fusée. Une icône de Georges le Victorieux, qui avait été emmenée dans l’espace, en est devenue l’une des reliques.

