Saviez-vous que le Kremlin abrite une nécropole réservée aux femmes

Dans l’église de l’Archange-Saint-Michel du Kremlin de Moscou se trouve une nécropole, où des grands princes et tsars russes, d’Ivan Ier Kalita à l’empereur Pierre II, ont trouvé leur dernier refuge. Mais saviez-vous que, juste à côté, se trouve une nécropole réservée aux femmes? Y gisent de grandes princesses et tsarines Riourikides et Romanov.

Église Sainte-Catherine du monastère de l’Ascension du Kremlin de Moscou Naïdenov N.A. Moscou. Cathédrales, monastères et églises. Deuxième partie : Le Kremlin et Kitaï Gorod, 1883 Naïdenov N.A. Moscou. Cathédrales, monastères et églises. Deuxième partie : Le Kremlin et Kitaï Gorod, 1883

Jusqu’en 1929, elle se trouvait dans le monastère de l’Ascension du Kremlin. Ce dernier avait été fondé en 1386 par Eudoxie Dimitrievna de Souzdal, épouse de Dimitri Donskoï, juste à côté de la porte Saint-Sauveur et était dédié à la bataille de Koulikovo. Ici, vivaient leurs derniers jours les veuves des dirigeants et attendaient leurs noces les fiancées des grands-princes et tsars.

Monastère de l’Ascension du Kremlin de Moscou, 1909-1916 Domaine public Domaine public

Pendant trois siècles, y ont été enterrées des épouses, filles et mères de dirigeants russes. Y gisent notamment la mère du grand prince Vassili Ier, Sophie de Lituanie, l’épouse d’Ivan III Sophie Paléologue, la mère d’Ivan le Terrible Hélène Glinskaïa et ses épouses Anastasia Romanovna Zakharina-Iourieva, Maria Temrioukovna, Marfa Sobakina et Maria Nagaïa, ainsi que la mère de Pierre le Grand Natalia Narychkina. La dernière inhumation remonte à l’année 1731, celle de la fille d’Ivan V et nièce de Pierre le Grand, Prascovie. Au total, la nécropole en question compte une soixantaine de sépultures.

Transportation des restes de grandes-princesses et de tsarines avant la démolition du monastère de l’Ascension, 1929 Domaine public Domaine public

En 1917, des coupoles et murs du monastère ont été endommagés par des obus d’artillerie, puis, en 1929, l’édifice religieux a été dynamité : le jeune pouvoir soviétique a choisi son emplacement pour ériger une École militaire. Les sarcophages ont, quant à eux, été transportés à l’église de l’Archange-Saint-Michel, où elles se trouvent depuis.

