Le Kremlin de Moscou à travers les yeux de peintres russes

La principale et plus belle place du pays, ainsi que le cœur-même de Moscou, le Kremlin, ont toujours intrigué les peintres par leur aspect haut en couleur. Pour certains, ce dernier représentait un champ d’expérimentation artistique énorme, pour les autres, une décoration historique notable.

Fiodor Alexeïev Fiodor Alexeïev

Fiodor Alexeïev. La tour Saint-Nicolas et la fosse d’Alosius, 1800

Le peintre Fiodor Alexeïev montre le Kremlin d’un point de vue inattendu pour les contemporains. Jusqu’en 1814, une fosse fortifiée entourait ses remparts, mais a ensuite été comblée pour laisser place à un boulevard avec des arbres.

Fiodor Alexeïev Fiodor Alexeïev

Fiodor Alexeïev. La place Rouge, 1801

L’artiste dépeint la place animée avec des halles marchandes et la porte Saint-Sauveur de la tour homonyme menant à l’intérieur du Kremlin.

Ivan Mochkov Ivan Mochkov

Ivan Mochkov. Moscou. Le Kremlin. Vue sur la tour Saint-Sauveur (Vue depuis le Kremlin sur la porte Saint-Sauveur), 1800-1802

L’artiste Mochkov nous permet de jeter un coup d’œil sur le vieux Kremlin depuis l’intérieur. Au centre se trouve la principale tour, celle Saint-Sauveur, et, à sa gauche, le monastère de l’Ascension, détruit lors de l’ère soviétique.

Ivan Aïvazovski Ivan Aïvazovski

Ivan Aïvazovski. L’Incendie de Moscou de 1812, 1851

Ce paysage inhabituel pour le mariniste Aïvazovski ne représente pas l’eau, mais un élément aussi chaotique – le feu. L’on distingue la silhouette du Kremlin sur fond du plus grand incendie de l’histoire de la ville, survenu lors de la campagne de Russie de Napoléon. (Pour savoir qui a réellement brûlé Moscou, suivez le lien.)

Alexeï Savrassov Alexeï Savrassov

Alexeï Savrassov. Vue sur le Kremlin de Moscou. Printemps, 1873

Toutes les œuvres de Savrassov reflètent une certaine mélancolie russe. Sa nature est toujours tristement fanée, réaliste au maximum. Sur cette toile, le Kremlin se dresse au fond et une vieille clôture occupe le premier plan du tableau. Cependant, le soleil printanier dote l’ensemble de la composition d’un certain optimisme.

Arkhip Kouïndji Arkhip Kouïndji

Arkhip Kouïndji. Moscou. Vue sur le pont Moskvoretski, le Kremlin et la cathédrale de Basile-le-Bienheureux, 1882

Sur cette peinture, le Kremlin est le centre de la composition, alors que le reste semble être éparpillé autour graphiquement. Et bien sûr, Kouïndji, en pur maître russe de la lumière, en joue fabuleusement, pour créer ces ombres et ces reflets d’un jour ensoleillé.

Arkhip Kouïndji Arkhip Kouïndji

Arkhip Kouïndji. Moscou. Vue sur le Kremlin depuis Zamoskvoretchié, 1882

Une autre toile de Kouïndji montre le Kremlin sous un angle différent. Et l’on devine que, comme sur l’œuvre précédente, le Kremlin n'est plus qu’un prétexte pour ses jeux de lumière.

Aristarkh Lentoulov Aristarkh Lentoulov

Aristarkh Lentoulov. MOSCOU, 1913

Le paysage architectural présente un kaléidoscope de bâtiments et d’images de Moscou. Toute cette « diversité » et « beauté décorative luxuriante », selon le peintre lui-même, a été placée autour du clocher d’Ivan le Grand du Kremlin, pris pour point de repère. Et bien sûr, dans ces coups de pinceau rouges, l’on reconnaît les remparts du Kremlin et la vive cathédrale de Basile-le-Bienheureux.

Vassily Kandinsky Vassily Kandinsky

Vassily Kandinsky. Moscou. Place rouge, 1916

Un autre avant-gardiste, Kandinsky, voyait le Kremlin depuis les fenêtres de son atelier. Sur sa toile, il a représenté tout un orchestre de temples, de maisons et de cheminées d’usines moscovites.

Boris Koustodiev Boris Koustodiev

Boris Koustodiev. Vente de saule près de la porte Saint-Sauveur sur la place Rouge à Moscou, 1917

Amateur de scènes de genre, Koustodiev a représenté la place Rouge telle qu’elle a été pendant de longs siècles – une place marchande, plus précisément ici, en pleine agitation d’avant Pâques. On peut y voir des marchands, des écoliers, ou encore des nobles en fourrure. On y découvre aussi une vue fournie sur la cathédrale Basile-le-Bienheureux et un morceau de la tour Saint-Sauveur.

Apollinaire Vasnetsov Apollinaire Vasnetsov

Apollinaire Vasnetsov. Le Kremlin de Moscou. Cathédrales. 1894

Les bulbes dorés des cathédrales du Kremlin, qui brillent au soleil, sont l’une des vues les plus pittoresques de l’ancienne Moscou.

Apollinaire Vasnetsov Apollinaire Vasnetsov

Apollinaire Vasnetsov. Nuages et coupoles dorées. Monastère Simonov, années 1920

Vasnetsov a profité de la beauté du monastère Simonov, à l’intérieur du Kremlin. Disparu à l’époque soviétique, il n’est aujourd’hui présent que sur les peintures et les photos d’époque.

Apollinaire Vasnetsov Apollinaire Vasnetsov

Apollinaire Vasnetsov. Échoppes de livres sur le pont Saint-Sauveur, 1916

Apollinaire Vasnetsov Apollinaire Vasnetsov

En maître du paysage historique, Vasnetsov montre le fabuleux Kremlin blanc médiéval.

Le peintre a réalisé, entre autres, toute une série de peintures portant sur l’histoire des transformations du Kremlin de Moscou, d’une construction en bois à celle en briques rouges, en passant par la forteresse en pierre blanche.

Apollinaire Vasnetsov Apollinaire Vasnetsov

Le Kremlin de Moscou sous Ivan I (Kalita), 1921

Vue du Kremlin en pierres blanches de Dimitri Donskoï. Fin du XIVe siècle. 1922

Apollinaire Vasnetsov Apollinaire Vasnetsov

Le Kremlin de Moscou sous Ivan III, 1921

Apollinaire Vasnetsov Apollinaire Vasnetsov

L’épanouissement du Kremlin. Le pont Vsekhsviatski et le Kremlin à la fin du XVIIe siècle. 1922

Mikhaïl Bobychov Mikhaïl Bobychov

Mikhaïl Bobychov. Feu d’artifice. Moscou. Kremlin 1945, 1958

Sur cette aquarelle, les rayons de lumière traduisent les feux d’artifice mais aussi la joie de la Victoire, et le peuple, qui s’est réuni sur la place Rouge pour célébrer cette occasion si guettée.

