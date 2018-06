Le Kremlin de Moscou aux XVIIIe et XIXe siècles

Non, ce n'est pas une erreur. Les designers russes ont méticuleusement recréé le «look» qu’arborait le Kremlin de Moscou en 1700 et 1800 - et vous êtes sur le point de voir ce que seuls nos ancêtres pouvaient observer.

« Le Kremlin de Moscou. Reconstruction graphique » a été développée par des historiens russes, des ingénieurs informatiques et des concepteurs. En utilisant des descriptions et des images du Kremlin de Moscou des époques passées, ils ont créé des images photographiques détaillées qui capturent toutes les particularités connues de la forteresse de Moscou dans son passé.

1700

Vue du pont Bolchoï Kamenny. La structure blanche est le palais de stockage de Boris Godounov, détruit sur ordre de Catherine la Grande en 1770.

L’horloge de la tour Spasskaïa. L'ancienne horloge a été construite dans la première moitié du XVIIe siècle par l'ingénieur écossais Christopher Galloway, qui a également suggéré de construire un toit en pavillon sur la tour pour abriter le mécanisme de l'horloge. Et c’est ainsi que des toits de ce type sont apparus sur toutes les tours du Kremlin pour ne pas dépareiller avec la tour Spasskaïa. L'horloge a été remplacée par une nouvelle en 1701.

Tour Spasskaïa, entrée. Près de la tour, un petit marché peut être vu - des marchés et des magasins occupaient la place Rouge à l'époque de Pierre le Grand.

Le pont Bolchoï Kamenny, basé sur un projet de l'ingénieur strasbourgeois Jagon Kristler de la fin du XVIIe siècle. Il était également appelé « Pont de Tous les Saints » et considéré comme la construction la plus coûteuse. Avec vingt-deux mètres de large et 170 mètres de long, il comportait des bâtiments d'État, des auberges et des maisons de nobles. Le vieux pont a été démonté au milieu du XIXe siècle et remplacé par un plus récent.

1800

Cathédrale de l'Annonciation

Place Ivanovskaïa et monastère Tchoudov (détruit en 1932)

Le Kremlin de la rive opposée de la rivière. À partir de la fin du XVIIe siècle, les murs et les tours du Kremlin de Moscou étaient peints en blanc.

La cathédrale de la Transfiguration du Kremlin de Moscou (ci-dessous), l'une des plus anciennes cathédrales de Moscou, détruite en 1933, et le palais Terem (encore intact).

Tours Spasskaïa et Nabatnaïa

Le Kremlin vu de la rue Tverskaïa. Sur la droite se trouve le ravin du Kremlin, rempli d'eau, et une partie du vieux mur de Kitaï-Gorod.

Panorama du Kremlin et de la place Rouge, avec le bâtiment en bois des Hautes rangées commerciales (démoli à la fin du XIXe siècle).

