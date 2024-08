Offrez-vous un voyage rétrofuturiste grâce au téléphérique du parc VDNKh de Moscou

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le plus long téléphérique de la capitale russe est entré en service en août. Sa longueur est de 769 mètres, tandis que trajet, à une hauteur de 32 mètres, de la station Ioujnaïa, non loin de l’entrée principale du parc VDNKh, jusqu’à celle répondant au nom de Severnaïa, près du pavillon « République de Biélorussie », dure six minutes, soit deux fois plus vite qu’en marchant.

Les fans de l’écrivain de science-fiction Kir Boulitchev auront certainement une impression de déjà-vu à la vue des cabines du « Tramway aérien ». Elles ressemblent à ces appareils à bord desquels Kolia Guerassimov souhaitait se rendre au cosmodrome ! Chacune d’entre elles peut accueillir huit personnes et, en une heure, les 18 que compte la ligne peuvent transporter un millier de personnes.

Le « Tramway aérien » est le deuxième téléphérique de Moscou. Le premier, d’une longueur de 720 mètres, fonctionne sur la colline des Moineaux. Désormais, à VDNKh, opère non seulement le plus long téléphérique de la capitale, mais aussi l’un des plus hauts situés dans un parc de loisirs.

La nouvelle attraction fonctionne jusqu’à 22 heures, et le week-end jusqu’à 23. Les amateurs de promenades atmosphériques ont donc une bonne chance de voir VDNKh sur fond de ciel nocturne. L’aller simple coûte de 300 à 550 roubles (3 – 5,4 euros), selon le jour de la semaine. Pour les enfants mesurant jusqu’à 100cm, le voyage est par ailleurs gratuit.

