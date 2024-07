Découvrez les abords du lac Kenozero récemment inscrits sur la liste du patrimoine de l’Unesco

Russia Beyond

Le parc national de Kenozero est un ensemble naturel et historico-culturel de la région d’Arkhangelsk, dans le nord-ouest de la partie européenne de la Russie. Ses paysages – forêts et lacs d’une eau cristalline – n’expliquent pas à eux seuls son classement par l’Unesco. A également et surtout été distingué le patrimoine séculaire des populations installées dans cette région du Grand Nord russe.

À Kenozero, l’on trouve des traces des peuples autochtones finno-ougriens et le paysage culturel des tribus slaves, arrivées sur ces terres au XIIe siècle.

Ce site « comprend un grand nombre d’établissements ruraux traditionnels à l’architecture vernaculaire en bois et reflète la gestion communautaire de l’agriculture et de la nature qui se développa lorsque la culture forestière autochtone finno-ougrienne s’associa à la culture traditionnelle slave des champs », lit-on sur le site de l’Unesco.

Les villages où ont été préservés des monuments de l’architecture russe en bois des XVIe et XVIIe siècles est sans doute le principal pôle d’attraction du parc national. Les églises à couverture pyramidale (шатёр – chatiore) et leurs fresques intérieures uniques en leur genre surprennent par leur beauté.

En 2004, le lac Kenozero a rejoint le réseau mondial des réserves de biosphère, devenant ainsi une zone spécialement protégée.

Comme l’a précisé le gouverneur de la région d’Arkhangelsk, Kenozero a été candidat au classement au patrimoine mondial de l’Unesco pendant 10 longues années et finalement la décision dont on ne peut que se réjouir a été prise.

