En images: les dix plus belles églises baroques de Russie 

1. Église de l’Intercession à Fili, Moscou

Cette église, aujourd’hui située dans l’ouest de Moscou, est l’un des premiers et des plus beaux exemples de l’architecture religieuse baroque. Elle fut construite sur les terres de Lev Narychkine, l’un des oncles de Pierre le Grand. C’est pour cette raison que les historiens de l’art définissent le style de cette église comme « baroque narychkine » ou « baroque moscovite ». Sa décoration s’inscrit clairement dans la tradition de l’architecture russe en bois.

2. Église de la Sainte-Trinité à Troïtsé-Lykovo, Moscou

Martemiane Narychkine, un autre oncle de Pierre le Grand, fit ériger sur ses terres de Troïtsé-Lykovo (aujourd’hui également dans l’ouest de Moscou) une église dans le style baroque rappelant celle de Fili. Cet édifice d’un blanc immaculé a la forme d’un pétale. Sa décoration est caractéristique du style baroque, c’est-à-dire abondante. On y distingue notamment des corniches et des chambranles sculptés. Des croix ajourées et élégantes surmontent les bulbes.

3. Église du pape Clément, Moscou

Cette église est l’une des plus belles de Moscou. Elle est située dans l’ancien quartier marchand de Zamoskvoretchié. Ce furent précisément les marchands qui financèrent la construction de cette église qu’ils choisirent de consacrer au pape martyr Clément, le protecteur de ceux qui voyagent en bateau.

4. Monastère Novodievitchi, Moscou

Le monastère de Novodievitchi est l’ensemble architectural baroque le plus connu de Moscou. Ses remparts, ses églises de la Transfiguration et de l’Intercession au-dessus de deux de ses portails, son clocher, son église de la Dormition blancs et rouges sont de véritables chefs-d’œuvre du baroque moscovite. Ce qui explique que ce monastère de femmes ait été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

5. Église de l’Incarnation à Doubrovitsy, région de Moscou

Le baroque moscovite n’est pas la seule variation du style baroque que l’on connaît en Russie. Les princes Golitsyne donnèrent aussi le ton. Le « baroque Golitsyne » tranche avec l’architecture sacrée telle qu’elle était conçue jusqu’alors en Russie. La silhouette de l’église de l’Incarnation (ou de la Vierge-du-Signe) à Doubrovitsy (à quarante-cinq kilomètres au sud de Moscou) en est une parfaite illustration. Tout comme sa décoration extérieure chargée : bas-reliefs, volutes, fausses colonnes avec des chapiteaux de style corinthien. La coupole qui repose sur un très long tambour à trois niveaux est enserrée dans une couronne métallique surmontée d’une croix ajourée.

6. Église Saints-Pierre-et-Paul, Saint-Pétersbourg

À Saint-Pétersbourg, l’influence du baroque européen se fait plus sentir qu’à Moscou. La raison en est certainement que les premiers architectes à l’y promouvoir étaient les Italiens que Pierre le Grand avait invités en Russie. Le tsar lui-même n’appréciait pas la richesse du baroque. C’est pourquoi se développa un style « baroque pétrovien », moins pesant que le baroque européen. L’église Saints-Pierre-et-Paul, qui se trouve dans la forteresse du même nom, est l’une des églises qui furent érigées dans le style pétrovien.

7. Église de Smolny, Saint-Pétersbourg

À la différence de son père, l’impératrice Elisabeth appréciait la luxuriance du baroque européen. À Saint-Pétersbourg et dans les résidences impériales dans les alentours de la ville, elle fit construire ou transformer des palais où elle voulait voir les monogrammes couverts à la feuille d’or et des moulures aux couleurs vives. Bartolomeo Rastrelli, l’architecte préféré de l’impératrice, choisit pour l’ensemble architectural de Smolny du blanc sur un fond bleu tendre. Il reprit cette composition de couleurs pour le grand palais Catherine à Tsarskoïé Selo et le palais d’Hiver à Saint-Pétersbourg.

8. Église Saint-Nicolas-des-Marins, Saint-Pétersbourg

L’église Saint-Nicolas-des-Marins est un autre exemple magnifique du « baroque élisabéthain ». Il s’agit de la première église construite pour être la paroisse des matelots et des officiers de marine. Elle est l’œuvre Savva Tchevakinski, qui fut le principal architecte de l’ensemble du Collège de l’Amirauté.

9. Église de l’Entrée dans Jérusalem à Totma, région de Vologda

Des marchands de passage pour leurs affaires à Saint-Pétersbourg et à Moscou tombèrent sous le charme des édifices baroques qu’ils pouvaient y voir. En rentrant dans leur région d’origine, ils firent construire des églises dans ce même style qui ne pouvait pas ne pas être influencé par les traditions architecturales locales. Ainsi, au XVIIIe siècle apparut le style « baroque de Totma ». Plusieurs églises dans ce style furent érigées dans cette ville du Nord. Les « cartouches », des moulures en forme de volute et d’arabesque apposées sur les façades, sont une des caractéristiques de cette variante septentrionale du style baroque.

10. Église de l’Élévation de la Croix, Irkoutsk

En Sibérie, le style baroque s’enrichit de motifs extrême-orientaux et bouddhistes. L’église de l’Élévation de la Croix est un remarquable exemple du « baroque sibérien » qui se caractérise par des ornements en langue de feu, en forme de fleurs de lotus et de roues du Dharma, ainsi que par des éléments rappelant les stoupas.

