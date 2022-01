En images: les dix plus grandes cathédrales de Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cathédrale du Christ-Sauveur, Moscou

Legion Media Legion Media

Sans surprise, la plus grande cathédrale de l’Église orthodoxe russe se trouve à Moscou et est capable d’accueillir jusqu’à 10 000 fidèles. Construite après la chute de l’Union soviétique, elle est en réalité une réplique fidèle du lieu de culte érigé en 1882 en mémoire de la victoire sur Napoléon. La cathédrale qui se dressait au même emplacement avait en effet été dynamitée par les bolcheviks. Sous l’URSS, ce site avait alors accueilli une piscine publique à ciel ouvert.

Cathédrale principale des forces armées russes, Koubinka, région de Moscou

Sergueï Karpoukhine/TASS Sergueï Karpoukhine/TASS

Cette troisième plus haute cathédrale orthodoxe au monde – 103 m – est étroitement liée à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale : les marches de l’escalier et certains autres éléments ont étés coulés à partir d’armes de l’Allemagne nazie. En outre, plusieurs des effets personnels d’Hitler, dont sa casquette, sont conservés à l’intérieur. Réalisé en noir et vert, le lieu de culte a ouvert ses portes en 2020, devenant la cathédrale la plus discutée du pays.

Cathédrale Notre-Dame-de-Kazan, Saint-Pétersbourg

Matthias Süßen (CC BY-SA 3.0) Matthias Süßen (CC BY-SA 3.0)

L’un des symboles les plus reconnaissables de Saint-Pétersbourg et église de la maison Romanov a été construit dans le style de la basilique Saint-Pierre de Rome. Durant l’ère soviétique, cette cathédrale a fait office de Musée de la religion et de l’athéisme, quelle ironie du sort. Aujourd’hui, c’est l’une des plus grandes cathédrales actives du pays.

Cathédrale Saint-Isaac, Saint-Pétersbourg

Legion Media Legion Media

Sa construction a duré 40 ans et n’a pris fin qu’en 1858. D’ailleurs, il a fallu plus de 100 kg d’or pour dorer la coupole extérieure. Toutefois, les habitants de la ville ont trouvé que cette merveille était trop lourde et massive en comparaison avec les immeubles voisins. Il a fallu du temps pour s’habituer à ce colosse et aujourd’hui la ville est tout simplement inimaginable sans la cathédrale Saint-Isaac.

Cathédrale de la Résurrection (Smolny), Saint-Pétersbourg

Florstein (CC BY-SA 4.0) Florstein (CC BY-SA 4.0)

Elle bat tous les records de construction interminable : le chantier a duré 87 ans. Durant cette période, le temple a été tantôt abandonné, tantôt restauré, tantôt délaissé faute de moyens. Censé devenir un monastère, il a finalement accueilli un établissement éducatif privilégié – l’Institut pour jeunes filles nobles. Aujourd’hui, c’est une église active avec illusion d’optique : plus on s’approche, plus elle paraît petite, tandis que sa couleur semble changer en fonction de la météo.

Cathédrale de la Trinité, Saint-Pétersbourg

A.Savin A.Savin

Sa construction a été partiellement financée par Nicolas Ier et ses coupoles bleues ont été peintes d’étoiles dorées à sa demande. Sous les bolcheviks, le lieu de culte a fermé et ce n’est que par pure chance qu’il est resté intact – il était prévu de le démolir et d’y aménager un crématorium municipal.

Cathédrale de la Transfiguration, Khabarovsk

Igor Onoutchine/Sputnik Igor Onoutchine/Sputnik

Désignée « perle de l’Extrême-Orient russe », la cathédrale s’élève à 95,5 mètres de haut, croix comprise. Financée par les dons, elle a été érigée en 2004.

Cathédrale de l'Annonciation, Voronej

Sergueï Bobylev/TASS Sergueï Bobylev/TASS

On lie son apparition avec la fondation même de la ville, en 1586. Initialement construite en bois, l’église a été rebâtie à plusieurs reprises, restaurée et transférée pour finir par devenir le bâtiment le plus haut de la ville. Ses croix sont visibles depuis pratiquement tous les coins de la cité.

Cathédrale Saint-Alexandre-Nevski, Nijni Novgorod

Legion Media Legion Media

Érigée à la confluence de la Volga et de l’Oka, la cathédrale n’a pas échappé aux mains des athéistes au cours des années 1930 : ses portes ont été fermées et ses ornements ont fait office de bois de chauffage. Ses sous-sols ont servi d’entrepôts et un canon antiaérien a été installé sur son toit. Il n’a été complètement restauré qu’en 1992.

Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, Saint-Pétersbourg

Legion Media Legion Media

Elle est sortie de terre sur le lieu où, en 1881, a été mortellement blessé l’empereur russe Alexandre II. À l’intérieur, elle est couverte de mosaïques d’une superficie totale de 7 km².

Dans cet autre article, nous vous expliquions combien il y a d'églises orthodoxes en Russie.

