Cinq activités aquatiques à pratiquer à Moscou 

Paddle (SUP)

Mikhaïl Terechtchenko/TASS Mikhaïl Terechtchenko/TASS

L’une des activités aquatiques les plus accessibles et populaires aujourd’hui est le paddle. En effet, il exige peu de préparation physique et l’équipement nécessaire est sommaire. Pour glisser sur l’eau et admirer des paysages pittoresques, une planche et une rame suffisent. Aujourd’hui, à Moscou, on peut pratiquer cette activité, seul ou accompagné d’un instructeur, sur les cours d’eau qui traversent la ville et ses plans d’eau.

À Stroguino, dans le nord-ouest, là où un bras de la Moskova forme un petit lac, un centre nautique spécialement réservé au paddle a été ouvert. On peut même y prendre des cours de yoga sur paddle. À Sérébriany bor, également au nord-ouest, on trouve plusieurs endroits réservés au paddle. De même qu’à Krylatskoïé (dans l’ouest), à Béloïé Ozero (dans le sud-est), sur les étangs de Borissovo (dans le sud), ainsi que sur la Moskova près du centre de la ville.

Wakeboard et wakesurfing

Mikhaïl Pochouyïev/TASS Mikhaïl Pochouyïev/TASS

Connaissez-vous la différence entre ces deux sports nautiques ? Elle est facile à faire. Deux chausses sont fixées sur la planche de wakeboard (comme sur celle d’un surf des neiges). La planche de wakesurfing est lisse comme une planche de surf, ce qui permet d’obtenir une meilleure manœuvrabilité. Dans les deux cas, le rider prend la vague derrière un bateau à moteur.

Aujourd’hui, on peut pratiquer le wakeboard, le wakesurfing et le ski nautique sur la Moskova, en particulier dans le nord et le nord-ouest de Moscou.

Flyboard

Artiom Geodakyan/TASS Artiom Geodakyan/TASS

Le flyboard est l’une des activités aquatiques les plus spectaculaires. Tel Superman, on s’envole au-dessus de la surface de l’eau. De puissants jets d’eau permettent de s’élever et de se maintenir en sustentation. On peut aussi dessiner des pirouettes dans l’air ce qui impressionne particulièrement ceux qui sont restés sur la rive. Toute personne dont le poids est compris entre quarante et cent vingt kilogrammes peut apprendre à faire du flyboard puis se perfectionner leur pratique de ce sport.

À Moscou, on peut assouvir son désir de sensations fortes dans le nord (sur le canal de Moscou) et le nord-ouest (à Stroguino, Sérébriany bor et Vodny Stadion).

Planche à voile

Sergueï Boulkine/NEWS.ru/TASS Sergueï Boulkine/NEWS.ru/TASS

La planche à voile est un sport de voile dont la pratique est plus abordable que celle du voilier. Fendre l’eau à grande vitesse n’est pas si difficile qu’on le pense. Il faut apprendre à prendre le vent et avoir suffisamment de force pour maîtriser la voile.

À Moscou, il y a des écoles de planche à voile à Stroguino (où l’on peut aussi apprendre à faire du kitesurf) et Béloïé Ozero.

Yachting

Sergueï Bobylev/TASS Sergueï Bobylev/TASS

Ce sport de voile connaît un succès grandissant. Outre la possibilité de se dépenser, il donne la possibilité de se sentir membre d’une équipe, de se faire de nouveaux amis et de participer à des régates.

On peut apprendre à manier un voilier et à en faire aux centres nautiques de Stroguino et de Béloïé Ozero.

