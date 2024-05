En images: les observatoires de Kazan, ce site russe au patrimoine mondial de l’UNESCO

Russia Beyond

Les observatoires astronomiques de l’Université fédérale de Kazan ont été inscrits sur la liste lors de la session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO en Arabie saoudite en septembre 2023 et sont devenus le 32e site russe du patrimoine mondial de l’UNESCO (et le 21e site culturel).

Une note du ministère russe de la Culture indique que le site « incarne le fil ininterrompu de l’histoire, de la science et de la culture depuis ses travaux pionniers dans le développement de l’astronomie, de l’astrophysique et de la géodésie spatiale au XIXe et au début du XXe siècle jusqu’à nos jours ».

L’Université de Kazan est l’une des plus anciennes de Russie. Elle possède deux observatoires astronomiques : l’un dans le centre de Kazan et l’autre en banlieue. Tous deux ont conservé d’anciens instruments d’observation uniques.

Le premier est situé dans la cour de l’université. Il a été fondé en 1811 par le scientifique autrichien Josef Littrow, premier chef et professeur du département local d’astronomie. En 1838, le bâtiment permanent de l’observatoire a été achevé – un édifice semi-circulaire avec trois tours, où l’équipement d’observation a été installé.

À la fin des années 1890, Vassili Engelhardt, un éminent astronome russe, a fait don à l’Université de Kazan d’un équipement unique provenant de son observatoire de Dresde.

Au fil du temps, il s’est cependant avéré qu’il n’était pas très pratique d’observer les étoiles dans le centre de la ville en raison de la forte luminosité. L’empereur a par conséquent alloué des fonds, qui ont permis de construire un autre observatoire, cette fois en dehors de la ville. L’observatoire astronomique, qui porte le nom d’Engelhardt, a été inauguré en 1901. En 2013, un planétarium a en outre été inauguré à l’observatoire.

