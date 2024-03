Que voir à Irkoutsk, porte d’entrée vers le lac Baïkal?

Une ville ancienne au cœur de la Sibérie, où un véritable brise-glace se dresse dans un quartier dortoir, et où l’on trouve en plein centre des manoirs en bois aux chambranles sculptés.

Brise-glace Angara

Le Chemin de fer transsibérien a été construit à la fin du XIXe siècle en sections séparées, qui ont ensuite été reliées. Il y avait en effet un obstacle naturel sur le chemin : le lac Baïkal. Avant l’ouverture du chemin de fer Circum-Baïkal, les passagers du « Transsib » traversaient donc le lac à l’aide de ferries. Le brise-glace Angara ouvrait justement la voie à ces navires de passagers en hiver.

Fabriqué en Grande-Bretagne, il a été mis à l’eau en 1900 à Listvianka et a fonctionné jusqu’en 1906. Après la révolution, il a été converti pour le transport de passagers et a pu participer aux événements de la guerre civile. Aujourd’hui, le brise-glace est amarré et un musée se trouve à l’intérieur.

Manoirs en bois dans le centre-ville

Irkoutsk a conservé un grand nombre de maisons en bois en plein centre-ville. L’on y trouve aussi bien des édifices segmentés en appartements résidentiels que des demeures chargées d’histoire.

Le manoir des marchands Chastine, dans la rue Engels, ou « Maison en dentelle », se distingue particulièrement. Ses incroyables chambranles sculptés sont très rares.

Il existe également des propriétés liées au nom de décembristes. Au XIXe siècle, Sergueï Troubetskoï et Sergueï Volkonski par exemple y ont vécu en exil avec leur famille. Des objets personnels et des documents de cette époque ont été conservés dans leur maison.

D’autres bâtisses sont visibles au musée ethnographique de Taltsy, à 50 kilomètres de la ville.

Musée «à la décharge»

Le musée militaro-historique d’Alexandre Rastorgouïev est situé près de la décharge de la ville, et toutes les pièces exposées sont faites de déchets.

À l’intérieur, l’on trouve des machines fantastiques semblant issues de la saga Transformers, tout un champ de bataille de monstres extraterrestres – « aliens » versus « prédators ». La reconstitution des batailles de la Seconde Guerre mondiale occupe toutefois le devant de la scène. L’on peut y voir de vrais tanks, des avions, de l’artillerie.

Quai inférieur de l’Angara

Irkoutsk a été fondée au milieu du XVIIe siècle sur la grande rivière sibérienne Angara. C’est ici, sur les berges du centre-ville, que l’on peut sentir le souffle de l’histoire. Marchez donc le long du quai inférieur, qui s’étend sur 900 mètres. Tout en haut, vous verrez la Porte de Moscou, la cathédrale de l’Épiphanie et le monument au fondateur de la ville. C’est peut-être ici que sont immortalisées les vues les plus célèbres d’Irkoutsk !

Église du Sauveur – un rappel du Kremlin d’Irkoutsk

Irkoutsk a commencé par être un ostrog (fort), comme beaucoup d’autres villes sibériennes. En 1661, il était situé juste sur la rive de l’Angara, et 20 cosaques y servaient. Néanmoins, quelques années plus tard, il a commencé à se détériorer et l’on a alors construit le grand kremlin d’Irkoutsk, plus proche du centre-ville actuel.

À cette époque, la ville était essentiellement en bois et survenaient des incendies. Le Kremlin a également brûlé de temps en temps, a été reconstruit, et à la fin du XVIIIe siècle, il a été décidé de le démanteler complètement et d’aménager un jardin à son emplacement.

Le seul bâtiment du Kremlin qui ait survécu jusqu’à nos jours est l’église du Sauveur, construite en 1706. C’est la plus ancienne construction en pierre de Sibérie orientale.

Manoirs en pierre

Le manoir du marchand millionnaire sibérien Alexandre Vtorov ressemble à un terem en pierre. Ce style néo-russe était très populaire parmi son entourage à la fin du XIXe siècle. Il a été conçu par des architectes moscovites et le construire dans la lointaine Irkoutsk a coûté une véritable fortune ! Des légendes circulent encore parmi les habitants locaux sur les trésors et les passages souterrains de cet édifice.

La deuxième demeure en pierre, non moins splendide, se trouve dans le centre d’Irkoutsk : c’est la maison du marchand Issaï Faïnberg. Tourelles, balcons, façade peinte – ce n’est encore rien. En 1902, cette maison disposait déjà d’un système d’adduction d’eau et d’un chauffage central par poêle, alors que le système de canalisations d’eau de la ville n’est apparu que quelques années plus tard.

Temple de l’icône de la Mère de Dieu de Kazan

Des représentants de plus de 130 peuples vivent dans la région d’Irkoutsk, et la ville elle-même compte de nombreux temples de différentes religions. L’on y trouve des cathédrales orthodoxes, des églises catholiques et des datsans bouddhistes.

L’église de Kazan est l’un des temples les plus impressionnants de Sibérie. Elle a été construite à la périphérie de la ville en 1892, à l’occasion de la fête de Pâques et grâce aux dons des habitants. Les meilleurs sculpteurs, peintres d’icônes et artisans ont œuvré à son édification.

Pendant les années soviétiques, une fabrique de souvenirs s’y trouvait, et ce n’est que dans les années 1980 qu’elle a commencé à être restaurée, également grâce à des dons. Aujourd’hui, des services religieux s’y tiennent à nouveau.

