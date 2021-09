En images: Tobolsk, capitale historique de la Sibérie, inaugure fièrement son aéroport

Russia Beyond

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Zapsibneftekhim Zapsibneftekhim

Zapsibneftekhim Zapsibneftekhim

La Sibérie est devenue un peu plus proche ! Un nouvel aéroport a ouvert ses portes dans la ville ancienne de Tobolsk, située dans la région de Tioumen (Sibérie occidentale), et maintenant, vous pouvez vous y rendre depuis Moscou en seulement trois heures et y passer un bon week-end !

Zapsibneftekhim Zapsibneftekhim

Zapsibneftekhim Zapsibneftekhim

Zapsibneftekhim Zapsibneftekhim

Zapsibneftekhim Zapsibneftekhim

Zapsibneftekhim Zapsibneftekhim

Zapsibneftekhim Zapsibneftekhim

Cela en vaut la peine, car à Tobolsk, vous pouvez admirer le seul kremlin sibérien ayant subsisté jusqu’à nos jours, visiter un château qui a servi de prison dès le début du XIXe siècle, et, bien sûr, déguster des kalatchs, ces bagels traditionnels locaux avec une délicieuse garniture !

Zapsibneftekhim Zapsibneftekhim

Zapsibneftekhim Zapsibneftekhim

Zapsibneftekhim Zapsibneftekhim

L'aéroport de la ville porte le nom de Semion Remezov, un cartographe et voyageur de la Russie impériale qui a compilé un atlas détaillé de la Sibérie au début du XVIIIe siècle. « En créant le design de ce bâtiment, nous nous sommes inspirés des cartes de Remezov – comme si nous regardions Tobolsk d'en haut et voyions des rivières, des forêts, des routes », a déclaré Valentin Frolov du bureau Skimen Studio, auteur de l'apparence de l'aéroport.

Zapsibneftekhim Zapsibneftekhim

Zapsibneftekhim Zapsibneftekhim

Sur le sol de la zone d'enregistrement vous trouverez une rose des vents, indiquant le temps qu'il faut pour se rendre dans certaines villes du pays, ainsi que celui nécessaire pour parcourir les mêmes distances en chiens de traîneau, comme Remezov lui-même l'a fait autrefois. Les murs de l'aéroport sont décorés de photographies de la ville et d'ornements montrant le fleuve Irtych. Et si vous avez du temps libre, vous pouvez écouter un audioguide avec des histoires sur Tobolsk.

Zapsibneftekhim Zapsibneftekhim

Zapsibneftekhim Zapsibneftekhim

Zapsibneftekhim Zapsibneftekhim

Les vols réguliers au départ de Moscou commencent à la mi-octobre. Au cours des prochains mois, des vols aller-retour vers Ekaterinbourg, Saint-Pétersbourg et Novossibirsk sont également prévus.

Dans cet autre article, nous vous expliquions comment la Sibérie est devenue un pays et pourquoi elle a cessé de l’être.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.