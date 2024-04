Ce train-policlinique pour les régions reculées de Sibérie

Les habitants de petits villages reculés, éloignés de centaines de kilomètres des villes, peuvent bénéficier de l’assistance médicale directement dans un train. Baptisé Docteur Voïno-Iassenetski (Saint Luc), l’on peut y faire des examens médicaux, des analyses de sang, passer une radiographie et une échographie et même consulter un dentiste.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Société des Chemins de fer russes (RZD) Société des Chemins de fer russes (RZD)

Tout comme dans n’importe quelle policlinique publique du pays, la prestation des services est gratuite pour les détenteurs de l’assurance maladie obligatoire (OMS). La différence ne réside que dans le fait que la « policlinique sur rails » se rend dans la localité que pour un ou deux jours et les services sont fournis directement dans un wagon.

Société des Chemins de fer russes (RZD) Société des Chemins de fer russes (RZD)

Il s’agit d’un projet conjoint de la région de Krasnoïarsk et de la société des Chemins de fer russes (RZD). Au cours de l’année dernière, Saint Luc s’est arrêté à 81 stations de la voie ferrée de ce sujet de la fédération et a accueilli plus de 12 000 personnes.

Société des Chemins de fer russes (RZD) Société des Chemins de fer russes (RZD)

En 2024, l’entreprise envisage de lancer un projet similaire dans l’Extrême-Orient russe. Appelé Saint Pantaléon, il comprendra des wagons laboratoires, de radiographie et diagnostics fonctionnels, chirurgicaux, etc.

Société des Chemins de fer russes (RZD) Société des Chemins de fer russes (RZD)

Outre les trains-policliniques, des complexes médicaux mobiles des Chemins de fer russes sur roues se rendent également dans des régions éloignées. Ils vont jusqu’à la gare la plus proche à bord d’une plateforme spéciale, puis poursuivent leur route. En 2023, les médecins de ces complexes ont reçu 117 000 patients, principalement en Sibérie et dans l’Extrême-Orient russe.

Société des Chemins de fer russes (RZD) Société des Chemins de fer russes (RZD)

Dans cet autre article, nous vous expliquions comment un étranger peut obtenir un prêt en Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.