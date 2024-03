En images: sept choses à voir à Vyborg, cité de charme et voisine de Saint-Pétersbourg

Vyborg est l’une des rares villes russes à avoir une histoire internationale. De 1293 à 1710, elle était suédoise. Pendant la grande guerre du Nord (1700-1721), elle a été rattachée à l’Empire russe. Après la révolution de 1917 et jusqu’en 1940, elle a fait partie de la Finlande indépendante, avant de devenir soviétique en 1944.

Les principaux sites de Vyborg portent les traces de la longue présence des Finlandais, qui ont constitué la principale population de la ville jusqu’en 1940.

Vieille ville

Le centre historique de Vyborg comporte des bâtiments de différentes époques. Les plus singuliers sont légèrement plus récents que le Moyen Âge tardif et ressemblent à de petites forteresses.

Il s’agit notamment de la Maison de la guilde marchande du Saint-Esprit (XIVe siècle), de la Maison des chevaliers (début du XVIIe siècle) et de la Propriété du bourgmestre (XVIe-XVIIe siècles), qui abrite désormais l’office du tourisme.

Le bâtiment 13 de la rue Krepostnaïa est considéré comme le plus ancien édifice résidentiel de Russie. Ce bâtiment à un étage, qui date du XVIe siècle, est encore habité aujourd’hui.

L’élément dominant de la vieille ville est cependant la Tour de l’Horloge. Elle a été érigée à la fin du XVe siècle, mais a été reconstruite à plusieurs reprises en raison de nombreux incendies. Elle a acquis son aspect moderne à la fin du XVIIIe siècle et a servi pendant un certain temps de tour de guet anti-incendie. De son sommet, l’on peut voir les ruines de l’ancienne cathédrale, qui a été détruite en 1939 pendant la guerre soviéto-finlandaise.

La tour du Rathaus (hôtel de ville), sur la rue Vyborgskaïa, a été construite dans la seconde moitié du XVe siècle. Elle faisait autrefois partie du mur de défense de la ville, puis a servi d’arsenal et de clocher du monastère dominicain.

La Tour ronde enfin, construite au milieu du XVIe siècle, a été préservée sur la place du Marché. Elle abrite aujourd’hui un restaurant.

Château de Vyborg

Il s’agit d’une véritable forteresse médiévale, fondée par les Suédois à la fin du XIIIe siècle. Son symbole est la Tour blanche Saint Olaf, haute de 75 mètres.

Sur cette petite île étaient concentrés un zeughaus (entrepôt), une prison, un arsenal, des bâtiments domestiques et résidentiels, des écuries et des caves. Le château a conservé son importance militaire jusqu’en 1964, date à laquelle le ministère de la Défense de l’URSS l’a cédé à des musées.

Romantisme national finlandais

Les amateurs d’architecture remarqueront dans les rues de la cité de nombreux bâtiments de style Art nouveau nordique, qui a dominé le développement de la ville de la fin du XIXe siècle jusqu’à la révolution de 1917.

Les exemples les plus frappants sont le bâtiment du marché et le bâti de la perspective Lénine, qui borde ce dernier. Outre Vyborg, en Russie, ce style est largement représenté à Saint-Pétersbourg.

Bibliothèque Alvar Aalto

Le seul bâtiment du célèbre architecte finlandais en Russie a été construit en 1933-1935 dans le style du modernisme.

L’intérieur comprend une grande salle de lecture avec des fenêtres rondes au plafond, une salle de concert et de conférence avec un plafond en bois ondulé et des baies panoramiques.

Le bâtiment a été restauré en 2013 et recréé presque dans sa forme originale. Vous pouvez le visiter dans le cadre d’une visite guidée ou venir assister gratuitement à une conférence, une exposition ou un concert.

Parc Monrepos

L’ensemble du domaine et du parc ainsi que le parc rocheux attenant des XVIIIe-XIXe siècles sont situés à l’écart du centre historique.

Il s’agissait de la propriété de Ludwig won Nicolay, président de l’Académie des sciences de Saint-Pétersbourg.

L’on peut s’y promener dans des allées bien entretenues et dans un parc forestier presque intact, faire du bateau de plaisance dans la baie et grimper sur des rochers.

Bastion Panzerlachs

Cet ancien bastion est l’un des meilleurs points de vue de la ville. Il offre une vue sur le Port du sud et les toits des vieux bâtiments.

Le Panzerlachs a également servi de base à deux bâtiments modernistes construits en 1930.

L’un est aujourd’hui occupé par une succursale du musée de l’Ermitage, l’autre par une école d’art pour enfants. Les casemates et l’entrepôt de poudre du bastion abritent quant à eux des expositions archéologiques.

Champ de chant

Cette plateforme pour les festivals de chorales en plein air a été créée en 1932 sur le territoire des anciennes fortifications orientales de Vyborg (depuis les années 1950, leur territoire est occupé par un parc de la ville). La scène en gradins, faite de blocs de granit, rappelle les amphithéâtres de la Grèce antique.

