La très lointaine terre François-Joseph en photos

Icebergs turquoise, cimes de montagnes enneigées, énigmatiques pierre rondes de l’île Champ, renards polaires et ours blancs - zoom sur l’un des archipels les plus difficilement accessibles au monde.

Tourisme sur l’île Prince Rudolf Nikolaï Guernet Nikolaï Guernet

La terre François-Joseph, dans l’Océan arctique, a été officiellement découverte en 1873, lors de l’expédition austro-hongroise conduite par Julius von Payer et Karl Weyprecht.

Renard polaire, terre François-Joseph Alexeï Molokosvski Alexeï Molokosvski

Aujourd’hui, elle fait partie de la zone naturelle spécialement protégée la plus grande et surtout la plus septentrionale de Russie qu’est le parc Arctique russe.

Morses atlantiques, île Heiss Nikolaï Guernet Nikolaï Guernet

À l’occasion du 150e anniversaire de cet archipel, le parc a organisé conjointement avec le musée Darwin l’exposition axée sur l’étonnante nature de ces lieux.

Île Wiener Neustadt Nikolaï Guernet Nikolaï Guernet

Sur 30 clichés, l’on peut y voir des morses, des narvals et des ours au milieu d’époustouflants paysages arctiques.

Tourisme sur l’archipel François-Joseph Nikolaï Guernet Nikolaï Guernet

« En Arctique, surgit la sensation de l’irréel, comme si l’on avait débarqué sur une autre planète. Que ce soit le brouillard, les nuages, les couchers de soleil ou l’arc en ciel, ils y sont différents. Elle se distingue par sa pureté sans pareil, elle est pratiquement stérile et tu réalises la nécessité de la protéger, la sauvegarder et la montrer à tous ceux qui ne s’y rendront jamais », confie Nikolaï Guernet, un employé du parc national et participant au concours.

Famille de narvals (licornes de mer), eaux de la terre François-Joseph Kirill Ouïoutnov Kirill Ouïoutnov

L’exposition se tiendra jusqu’au 18 février au musée Darwin, à Moscou.

Bécasseau violet, île Champ Natalia Volkova Natalia Volkova

Falaise côtière Skala Rubini, île Hooker Mikhaïl Ivanov Mikhaïl Ivanov

Cap Flora, île Northbrook dans l’archipel François-Joseph Nikolaï Guernet Nikolaï Guernet

