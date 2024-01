À la recherche de ceux qui restent vivre dans les villages de l’Arctique russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La ville de Vorkouta (1 884 km au nord-est de Moscou, au-delà du cercle polaire arctique) est entourée d’un système de colonies de travailleurs, fondées à différentes époques à proximité de mines de charbon, puis reliées par un périphérique. L’anneau a été « fermé » au milieu des années 1970. Au moment de l’effondrement de l’URSS, il comprenait 13 mines et une dizaine de villages. Aujourd’hui, il ne reste que 4 mines, une fosse à charbon et 4 villages où vivent encore des habitants.

La plus grande de ces colonies arctiques qui ont survécu est Vorgaсhor – avant l’effondrement de l’URSS, sa population était de 25 000 personnes, alors qu’aujourd’hui il ne reste que 7 000 habitants dans ces lieux.

Le deuxième plus grand village, appelé Severny, ne compte que 3 600 habitants, alors contre 20 000 auparavant.

Environ 200 personnes vivent à Zapoliarny

et seulement 5 à Komsomolski.

Les villages de Promychlenny, Iourchor, Sovetski, Oktiabrski sont déjà devenus des fantômes, leurs habitants étant partis depuis longtemps.

En conduisant autour de Vorkouta, vous ne verrez même pas de panneaux indiquant les villages qui se trouvaient auparavant ici. Seuls les restes de fondations et de murs les rappellent, et plus on avance, plus les bâtiments abandonnés semblent faire partie du paysage et cessent d’effrayer.

