Le saviez-vous? L’une des dunes les plus hautes d’Europe se trouve en Russie

Le Parc national de l’Isthme de Courlande est situé sur le banc séparant l’eau de la Baltique de celle de la lagune de Courlande. Et par ses paysages de dunes, cet endroit attire des touristes des quatre coins du pays.

C’est d’ailleurs ici, non loin du village de Morskoïé, que se trouve l’une des dunes les plus hautes en Europe. Dite Orekhovaïa (« de Noix »), elle s’étend sur 2,4 km le long de la lagune et surprend les touristes par son « chant » – bruit émis par ses grains de sable entrés en résonance en se frottant les uns aux autres.

Son point culminant (62 m) porte le nom d’Epha, en l’honneur d’un savant et inspecteur des dunes. Wilhelm Franz Epha (1828-1904) a en effet travaillé pendant plus de 40 ans sur cette isthme, qui faisait alors partie de la Prusse-Orientale.

Vers le début du XIXe siècle, la déforestation a débouché sur la migration de dunes et les sables ont commencé à s’emparer de villages voisins. Pour les arrêter, il fallait planter à nouveau des arbres capables de les retenir par leurs racines.

Epha a développé une méthode efficace visant à arrêter les dunes, et vers le début du XXe siècle, la désertification a été stoppée.

Même de nos jours, l’on veille à ce que les sables ne se propagent pas, c’est pourquoi il est strictement interdit aux touristes de piétiner les dunes. Ils ne peuvent suivre que des pistes écologiques qui leur ont été réservées.

