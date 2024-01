Dix choses qu’un étranger ne devrait jamais faire à Saint-Pétersbourg

Avec sa belle architecture et ses nombreux musées et parcs, la capitale culturelle de la Russie est une ville idéale pour tout touriste. Néanmoins, afin de ne pas gâcher votre visite, certaines règles sont à connaître.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Sortir sans parapluie

Eshma/Getty Images Eshma/Getty Images

La ville est située sur les rives du golfe de Finlande et il y pleut souvent. Si souvent que les habitants de la ville ont toujours sur eux un parapluie. L’une des plaisanteries les plus populaires au sujet de la cité assure qu’il y pleut sans arrêt depuis 1703, soit depuis sa fondation.

Oublier la culture

Bob Krist/Getty Images Bob Krist/Getty Images

La ville a été bâtie par les meilleurs architectes russes et européens de l’époque et a toujours attiré des personnes de talent et ambitieuses des quatre coins du pays. Elle a accueilli de nombreux écrivains et artistes et abrite les meilleurs musées du pays. Même si l’art vous laisse de glace, il est très facile de rejoindre le monde de la beauté une fois dans cette ville. Commencez par une visite du musée de l’Ermitage ou rendez-vous au théâtre Mariinsky.

Ne manquez pas l’heure de la levée des ponts

BIG_TAU/Getty Images BIG_TAU/Getty Images

Si vous visitez cette ville en été, gardez à l’esprit que, la nuit, les ponts qui enjambent les deux rives de la Neva sont levés et que la ville se transforme en îles séparées. Se promener dans le Saint-Pétersbourg nocturne est un plaisir, surtout pendant les Nuits blanches. En revanche, si votre hôtel est situé sur l’autre rive de la Neva et que les ponts sont levés, vous aurez à vous promener jusqu’au petit matin ou à prendre un taxi qui vous coûtera cher, car il devra faire le tour de la ville.

Faire du bruit la nuit dans les quartiers résidentiels

Alexandre Demiantchouk/TASS Alexandre Demiantchouk/TASS

À Saint-Pétersbourg, est en vigueur la loi dite de « piétinement des chats ». De quoi s’agit-il ? C’est simple : de 23h à 7h, il est interdit de crier, de siffler, de déplacer des meubles, de chanter, de jouer d’un instrument de musique, etc. Le week-end, il est également interdit de faire du bruit de 7h à 12h. Le montant de l’amende pour les particuliers peut aller jusqu’à 5 000 roubles (environ 50 euros).

Toutefois, il y a une solution pour ceux qui ont envie de chanter et de danser. Ils n’ont qu’à se rendre dans la rue Doumskaïa, où tout commence justement la nuit !

Marcher lentement sur la perspective Nevski

Anne Czichos/Getty Images Anne Czichos/Getty Images

La rue principale de la ville est très bruyante et encombrée. Envie de vous promener lentement au centre-ville ? Il suffit de tourner dans n’importe quelle ruelle et vous vous retrouverez dans des endroits confortables et calmes.

Commander un «chawarma»

Elena Nikonova/Getty Images Elena Nikonova/Getty Images

Rappelez-vous que le chawarma (kebab) est appelé « chaourma » à Moscou et « CHAVERMA » à Saint-Pét’. D’ailleurs, chaque ville est persuadée que sa variante de prononciation du nom de ce mets de la cuisine levantine est correct.

Chercher la bonne entrée de l’immeuble

anouchka/Getty Images anouchka/Getty Images

Habituellement en Russie, l’entrée d’un immeuble est appelée « pod’ièzd » (« подъезд » en russe). Ce substantif provient du verbe « pod’ekhat’ » (« подъехать », arriver en voiture). Or, dans la ville sur la Neva, on l’appelle « PARADNAÏA » (« парадная », « entrée de parade »). Historiquement, la plupart des vieilles maisons du centre-ville possédaient à la fois une entrée de parade et une porte arrière.

>>> Avant et après: Saint-Pétersbourg au XXe siècle et aujourd'hui

Refuser une «pychka»

Mike Copeland/Getty Images Mike Copeland/Getty Images

Ce beignet couvert de sucre en poudre est vendu dans des commerces spéciaux appelés « pychetchnaïa » et il y en a beaucoup. La plus populaire auprès des touristes serait celle de la rue Bolchaïa koniouchennaïa, mais même ailleurs, les pychkas sont juste excellentes. Certes, elles sont riches en calories, mais ces beignets occupent une place importante dans la culture gastronomique locale et les habitants de la ville en sont très fiers.

Se contenter du centre-ville

Olga Seifutdinova/Getty Images Olga Seifutdinova/Getty Images

Saint-Pétersbourg est une ville formée par 33 îles et vous rateriez beaucoup si vous ne visitiez pas l’île fortifiée de Kronstadt ou l’île Vassilievski avec ses espaces publics aménagés à partir d’une ancienne usine. En périphérie, d’anciennes résidences impériales – dont Pavlovsk, Lomonossov (Oranienbaum) et Peterhof – sont juste magnifiques. Essayez de visiter au moins une d’entre elles.

Admirer Moscou

AlexKazachok2/Getty Images AlexKazachok2/Getty Images

Pendant près de deux siècles, la ville a été la capitale de l’Empire russe et les habitants locaux ne sont pas nombreux à faire l’éloge à Moscou. Et parmi ceux qui déménagent au bout du compte dans la capitale actuelle, nombreux sont ceux qui y voient une obligation – il y a plus d’opportunités de travail à Moscou – et continuent à aimer une seule ville, Saint-Pétersbourg, avec sa merveilleuse architecture et l’Ermitage. Par conséquent, évitez de dire aux habitants de Saint-Pétersbourg que vous avez aimé ou apprécié quelque chose à Moscou, par exemple une nouvelle station de métro ou un musée. Tout le monde sait que les meilleurs musées et stations de métro sont ceux de la capitale du Nord !

Dans cet autre article, découvrez dix choses que vous ne devriez JAMAIS faire à Moscou.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.