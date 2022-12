Que s’offraient les Romanov entre eux à Noël?

Russia Beyond (Studio photo Boisson et Eggler, 1913/Domaine public; DNY59/Getty Images)

Des bijoux, des livres, de la belle vaisselle, des confiseries, des vêtements et même des meubles – les membres de la famille du tsar s’offraient absolument de tout. Ils étaient de vrais faiseurs de mode en termes de cadeaux.

Aujourd’hui, ce n’est pas Noël, mais le Nouvel An qui est associé en Russie au sapin et aux cadeaux. La raison ? Le gouvernement soviétique a aboli la célébration du Noël chrétien, en « offrant » à sa place aux citoyens une célébration massive du Nouvel An.

Cependant, avant la révolution en Russie, le Noël orthodoxe était très aimé et fêté. C’était aussi un jour spécial pour la famille du tsar, qui dépensait sans compter pour les cadeaux aux enfants et aux proches.

Les cadeaux aux enfants

Aux XVI-XVIIe siècles, les tsars portaient beaucoup d’attention à la fête religieuse, mais elle n’avait pas vraiment de notion familiale. La veille de Noёl, les tsars s’adonnaient à l’œuvre pieuse – ils versaient de riches aumônes aux hôpitaux et aux foyers de charité, visitaient les prisons et même graciaient les condamnés. Ensuite, ils assistaient au service nocturne célébré à l’église, qui constituait alors l’événement pivot de la fête.

Au petit matin, une fois le service terminé, la hiérarchie de l’Église était invitée aux chambres du tsar au Kremlin. Elle était accompagnée d’une chorale, qui récitait des chants à la gloire du Christ et du souverain. Les tsars offraient alors du « miel » aux invités, ainsi que des louches précieuses.

Seulement après toutes ces cérémonies, les enfants du tsar recevaient leurs cadeaux – par exemple, de précieux tissus cousus d’ornements (en soie et en brocart), ainsi que des coupes incrustées de pierres précieuses. Les garçons recevaient des sabres en jouets, et les filles – une variété de bijouterie.

Avant le XIXe siècle, la tradition des cadeaux était répandue seulement chez les familles riches et nobles.

Les premiers cadeaux sous le sapin

La tradition de décorer le sapin à Noël a tardé à arriver en Russie. De plus, les sapins renvoyaient aux morts, car des branches de conifères étaient jetées au sol jusqu’au cimetière au moment des funérailles, montrant symboliquement la voie à l’âme du défunt. Les premiers sapins décorés ont été érigés par Pierre le Grand, lorsqu’en 1700 il a introduit la célébration du Nouvel An. Cette tradition a été maintenue par Catherine II, originaire d’Allemagne.

La femme de Nicolas Ier, Alexandra Feodorovna George Dawe, 1826/Domaine public George Dawe, 1826/Domaine public

Pour la première fois, un sapin a été décoré au Kremlin pour Noël en 1817. Dès les années 1820, la tradition a été reprise dans les palais du tsar à Saint-Pétersbourg. Pendant le règne de Nicolas Ier, les cadeaux étaient cachés sous le sapin. Il est considéré que l’idée de la célébration de Noël à la maison avec un sapin et des cadeaux a été amené par la femme de l’Empereur – Alexandra Feodorovna. C’était une Allemande (Alix de Hesse-Darmstadt de son vrai nom), fille du roi prussien Friedrich Wilhelm III. Dans leur famille, Noël avait toujours été fêté de manière grandiose – avec un grand sapin et des cadeaux.

Durant le règne de Nicolas Ier, Noël, dans les cercles aristocratiques, puis urbains, a gagné une réputation de fête familiale, à laquelle l’on se préparait méticuleusement sans se soucier du temps, ni du budget » - écrit Ioulia Ouvarova dans le livre Noël et le Nouvel An en Russie du XVIe au XXe siècles.

Il y avait tellement de cadeaux qu’éils ne rentraient pas sous le sapin. En 1847, le fils de Nicolas, le prince Constantin, a énuméré dans son journal de nombreux présents reçus : un sabre, une dague, une armure en maille, des pistolets circassiens et des livres.

Eduard Hau. Vue sur la Rotonde du Palais de glace, où était placé le sapin. Domaine public Domaine public

La fille de Nicolas Ier, Olga, s’est souvenue qu’en 1837 on lui a offert un bureau avec un fauteuil, et, en 1843, « un magnifique piano Virta, des peintures, de belles robes et de la part de papa – un bracelet incrusté d’un saphir – sa pierre préférée ».

L’un des lieux les plus populaires d’où venaient les cadeaux de l’empereur était « le Magasin anglais » de Nicholls & Plinke à Saint-Pétersbourg. On y vendait des lustres exquis, des bijoux, de belles et onéreuses armes, des vins de collection et bien d’autres choses.

Voici un service de thé de ce magasin qui a été offert à Noël à l’autre fille de Nicolas – Maria, en 1839. En 1850, l’empereur lui a offert un ensemble de meubles – de jolis divans, fauteuils et des consoles.

Service à thé et à café de la marque « Nicholls & Plinke », 1839 Musée Russe Musée Russe

Les princesses ne recevaient pas que des peintures, bijoux, objets précieux, robes et bibelots (comme des pendules à surprise), mais aussi une multitude d’objets utiles – des patins à glace, des skis, des luges ou des livres.

Les enfants pouvaient écrire une « liste de vœux » et indiquer ce qu’ils voulaient en cadeau. Il est connu que le frère d’Alexandre III, Vladimir, étant enfant, a demandé des huîtres pour Noël, car il les aimait beaucoup. Le prince Alexandre était tout aussi original, car il a demandé une cuisine en jouet et un costume de ramoneur.

En 1833, Alexandre III a commandé ce radieux service de Raphaёl pour 50 personnes à l’Usine impériale de porcelaine – le travail a nécessité 20 ans et, chaque année, l’usine envoyait une partie de la commande vers Noël justement.

Assiette, assiette à caviar et bol du service de Raphaël Musée-réserve de Tsarskoïé Selo Musée-réserve de Tsarskoïé Selo

Cadeaux militaires pour les hommes

Un cadeau traditionnel pour les proches du tsar de sexe masculin était des attributs militaires. Il est connu que l’héritier du trône, Alexandre (le futur Alexandre II), a reçu de la part de sa mère-impératrice un uniforme du régiment de la Garde de cavalerie, puis un sabre turc, puis des assiettes en porcelaine avec des images de troupes russes de types et de sortes différentes. Cependant, elle lui a aussi offert un service de thé. Le père-empereur a quant à lui offert à Alexandre des cadeaux comme une caisse de pistolets, un buste de Pierre le Grand, et des livres sur l’histoire de la Russie.

Ce yatagan avec ces couteaux, fabriqué en Empire ottoman en 1803, a été offert au futur Alexandre II par sa femme, Maria Alexandrovna, au Noël de 1849.

Le yatagan avec ces couteaux. Turquie. 1803. De la collection du musée de Tsarskoïé Selo Musée-réserve de Tsarskoïé Selo Musée-réserve de Tsarskoïé Selo

En 1881, la femme de l’empereur Alexandre III lui a par ailleurs offert un révolver Smith & Wesson avec des balles et un étui.

Les confiseries étaient surtout offertes aux enfants, mais les adultes pouvaient aussi recevoir de la nourriture en cadeau, comme une caisse de pruneaux chers ou d’abricots séchés, ainsi que des clémentines.

Aquarelle d’Olga Alexandrovna, la fille de l’empereur Alexandre III Collection privée/Domaine public Collection privée/Domaine public

Une fête avec une loterie pour les courtisans

La famille du tsar organisait obligatoirement une loterie pour Noël, avec des cadeaux pour les courtisans. Parmi les lots, l’on trouvait : des lampes en porcelaine, des vases, des services à thé et même des œuvres de Fabergé. Les enfants du tsar aidaient eux aussi à l’organisation – ils collaient les étiquettes avec les numéros gagnants pendant des heures sur les cadeaux.

Les membres de la famille du tsar offraient des cadeaux à tout le personnel, aux serviteurs et autres. Sans économies, une fois encore. Un gouverneur pouvait recevoir un onéreux coffret ou des couverts en argent, mais l’on offrait également des perles et autres « bibelots ».

Le dernier Noёl de Nicolas II

Le sapin des enfants et des serviteurs du tsar Domaine public Domaine public

Nicolas II fêtait Noël de manière étonnamment modeste. Surtout au début du XXe siècle, lorsque le pays a connu des temps très durs, des guerres et des révolutions…

Au palais de Tsarskoïé Selo, où habitait la famille de l’empereur, trois sapins étaient décorés : un spécialement pour les enfants et un deuxième pour les serviteurs. Nicolas II, prenant des notes sur Noël dans son journal, a décrit qu’après les célébrations bruyantes, remplies de monde, où ils passaient des heures à ouvrir leurs cadeaux, ils en avaient un troisième pour eux seuls. « Puis, dans les appartements d’Alix, il y avait notre sapin à nous deux ».

Portrait de la famille impériale Studio photo Boisson et Eggler/Domaine public Studio photo Boisson et Eggler/Domaine public

Si, chaque Pâques, Nicolas offrait à sa femme un précieux œuf de Fabergé, à Noël, ses cadeaux étaient plus modestes. Par exemple, il n’a offert des bijoux à sa femme qu’à deux reprises – un collier de diamants l’année de leur mariage et des pendentifs en jade à Noël après la naissance de leur premier enfant, la princesse Olga.

Des cadeaux également modestes étaient offerts par le couple impérial à ses enfants. Leur fils Alexis a par exemple reçu son premier journal de la part de l’impératrice.

Au Noël de 1917, déjà en exil en Sibérie, l’Impératrice Alexandra a cousu des gilets en laine aux enfants. Sa dame de compagnie et son amie Anna Vyroubova a reçu un colis avec une écharpe et un bas faits-maison par l’impératrice (qui a rempli le colis avec de la farine, des pâtes et des saucisses – un vrai luxe pour les temps d’après-révolution).

