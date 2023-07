Quand les remparts du Kremlin sont-ils devenus rouges?

Russia Beyond

Saviez-vous que le Kremlin de Moscou fut jadis blanc? Mais quelle a été sa couleur d’origine et pourquoi en a-t-il si souvent changé?

Le premier Kremlin en pierre a été construit à Moscou en 1366-68. C’est la pierre blanche qui a alors été utilisée. Or, au XVe siècle, sous Ivan III, il a été reconstruit, et cette fois-ci, en brique rouge. Il a été décidé de ne pas peindre la forteresse en blanc, car en cas de frappe ennemie sur les remparts, la surface peinte s’effondrerait, laissant apparaître la couche rouge et permettant de mieux cibler les parties fragilisées.

Ce n’est qu’en 1680 que les remparts ont retrouvé leur couleur blanche – il a finalement été peint et il ne s’agissait pas qu’une exigence de la mode de l’époque, mais aussi un message politique bien clair : la Russie déclarait ainsi que sa capitale ne craignait plus les attaques.

Le Kremlin a été blanchi pour la dernière fois vers les années 1880. Avec le temps, la peinture est tombée et les briques rouges sont entrées dans leur droit. Lorsqu’après la Seconde Guerre mondiale la forteresse a été restaurée, il a été décidé de la laisser rouge.

