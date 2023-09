Les sept endroits les plus anormaux de Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Anomalie magnétique de Koursk

Evgueni Biyatov/Sputnik Evgueni Biyatov/Sputnik

Cet endroit où l’on ne peut pas faire confiance à sa boussole est situé à l’intersection de trois régions : Koursk, Belgorod et Orel. L’anomalie magnétique de Koursk est une zone contenant l’une des plus grandes réserves de minerai de fer au monde. Et c’est précisément à cause de cela que l’aiguille de la boussole tourne ici comme une folle.

La carrière est en activité, mais vous pouvez y faire une visite de groupe (sauf pendant les opérations de dynamitage). Les meilleures vues de la carrière s’offrent depuis la plateforme d’observation supérieure !

Triangle de Molebka

const_st (GNU free) const_st (GNU free)

Le village de Molebka, dans la région de Perm, attire les ufologues et les touristes depuis les années 1980 ; certains pensent même qu’une sorte de cosmodrome pour ovnis se trouve ici. Sinon, comment expliquer les cercles sur l’herbe de la clairière des Horreurs ou les petites pyramides ?

Lire aussi : Anciens sanctuaires de l’Arctique: qui les a construits et pourquoi?

Un endroit a même été surnommé « cabine téléphonique ». Ici, sur une superficie d’environ 4 mètres carrés, on ne capte plus aucun signal de téléphonie portable.

« Pays des villes »

Legion Media Legion Media

Vous avez peut-être entendu parler de l’ancienne ville d’Arkaïm, dans la région de Tcheliabinsk. Elle a été découverte à la fin des années 1980, alors qu’on envisageait de construire un réservoir dans la région. Les fouilles ont montré que la colonie remonte aux XXe-XIIe siècles avant J.-C., c’est-à-dire qu’elle a le même âge que les pyramides égyptiennes. Elle comptait plus de 60 maisons, un réseau d’égouts et un four métallurgique. Arkaïm (qui signifie « crête ») a été nommée par archéologues soviétiques d’après la colline la plus proche. Selon les scientifiques, la ville a existé pendant environ 200 ans, puis les habitants l’ont quittée après l’avoir incendiée.

En plus d’Arkaïm, les archéologues ont découvert une vingtaine d’autres cités similaires dans un rayon de 350 km. Ils ont baptisé cette zone « pays des villes ». Aujourd’hui, ces lieux attirent toutes sortes de mystiques qui viennent s’y ressourcer. D’ailleurs, il est possible que ce soit précisément la raison pour laquelle ces villes ont été construites.

Les scientifiques pensent qu’on ne vivait pas dans le « pays des villes », mais qu’on venait ici pour accomplir des rituels, organiser des fêtes collectives, mais aussi pour fabriquer des objets en bronze. Certaines personnes qui se trouvent au « pays des villes » disent ressentir de l’anxiété, de l’hypertension artérielle et des pics de température corporelle inexpliqués.

« Forêt dansante »

benkrut/Getty Images benkrut/Getty Images

Dans le Parc national de l’isthme de Courlande, près de Kaliningrad, se trouve une forêt mystérieuse. Les troncs des pins se tordent en spirales et en anneaux. Et si vous pensez qu’il s’agit d’une très vieille forêt, détrompez-vous. Les arbres n’ont été plantés que dans les années 1960 pour stabiliser le sol sablonneux. Ce n’est pas toute la forêt qui « danse », mais seulement une partie de celle-ci.

Bien sûr, il existe de nombreuses légendes sur cette forêt, comme celle qui affirme qu’elle serait une porte d’entrée vers le monde des esprits. Mais les botanistes citent parmi les causes de cette « danse » un champ géomagnétique puissant, des chenilles nuisibles qui adorent les jeunes pousses de pin, ainsi la base argileuse située sous les dunes de sable, qui tangue et ne permet pas à l’arbre de pousser normalement.

Lac Imandra

Valerie Diomine/VK Valerie Diomine/VK

Dans la région de Mourmansk, dans la ville d’Apatity, se trouve le lac arctique Imandra. Chose étonnante, l’on observe dans cette zone des mirages arctiques. Autrement dit, les gens voient des contours d’arbres, des sortes de bâtiments, des collines, mais ce ne sont que des illusions d’optique.

Lire aussi : Que sont ces mystérieux labyrinthes en pierre du Grand Nord de la Russie?

Le fait est qu’Imandra est entourée de collines ; au-dessus du lac se trouve de l’air froid et dense, qui agit comme une lentille. Les mirages peuvent donc être en position normale ou inversée.

Monstre du lac Brosno

Chaque pays a probablement son propre « monstre du Loch Ness », mais en Russie, un monstre sous-marin vit dans la région de Tver, dans le lac Brosno. Du moins, c’est ce qu’affirment des résidents des environs et des témoins oculaires de passage. Apparemment, on observe de temps en temps sur le lac du mouvement, des bouillonnements et des bulles apparaissent. Les scientifiques pensent cependant que les « bulles » se forment à cause du sulfure d’hydrogène présent dans le sol. Mais cela n’explique pas toutes les anomalies. Par exemple, une tête écailleuse, qui a été « vue » plusieurs fois dans le lac.

Mont Vottovaara

Igor Podgorni/Sputnik Igor Podgorni/Sputnik

S’élevant à moins de 500 mètres, le mont Vottovaara est situé dans la partie centrale de la Carélie, où les zones peuplées sont rares. Le village le plus proche est à au moins 30 km à travers lacs et marécages. Les résidents locaux considèrent le Vottovaara comme un lieu de regroupement des esprits et tentent d’éviter ces lieux. Presque rien ne pousse au sommet, à l’exception des pins et des bouleaux, mais il y a environ 1 600 rochers empilés avec une certaine logique. Les archéologues pensent qu’en ces lieux pouvait se trouver jadis un site rituel des Sami ou d’autres peuples anciens.

Dans cette autre publication, découvrez cinq endroits de Saint-Pétersbourg qui vous donneront la chair de poule.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.