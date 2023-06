Sept églises orthodoxes russes construites dans le style néo-gothique

Les tsars russes et les particuliers ont volontiers expérimenté la construction d’églises. Refusant les habituels kokochniks (arcs-diadèmes) et dômes dorés, ils commandaient aux architectes arcs en lancette, flèches et tours élancées...

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Aux XVIIIe et XIXe siècles, des temples construits, semble-t-il, dans un style gothique étranger à l’orthodoxie, ont commencé à apparaître sur le territoire de Russie. Sur le sol russe, ce style européen médiéval a absorbé les caractéristiques de l’architecture russe ancienne, du baroque et du classicisme, donnant naissance à une symbiose unique. Le résultat est le « gothique russe » (« néo » ou « pseudo-gothique »), et voici ses exemples les plus frappants.

Église de Tchesmé à Saint-Pétersbourg

A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Les premiers édifices gothiques sont apparus dans le pays sous l’impératrice d’origine allemande Catherine II. Elle a ordonné de construire cette église inhabituelle en l’honneur de la victoire de la flotte russe sur les Turcs lors de la bataille de Tchesmé, en 1770. Le temple est situé sur la route vers la résidence de la famille impériale Tsarskoïé Selo, et Catherine II elle-même le visitait souvent en été.

En 1790, le chanteur de la cour Mark Poltoratski a construit, dans son domaine de Krasnoïé, dans la région de Tver (180 km au nord-ouest de Moscou), l’église de la Transfiguration – une copie presque exacte de l’église de Tchesmé.

Église Notre-Dame-de-Vladimir de Bykovo

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Dans les années 1780, un temple inhabituel rappelant davantage le palais d’une princesse Disney est apparu sur le territoire du domaine de Bykovo, situé dans la région de Moscou. On ne sait pas exactement qui était son architecte, mais le projet est attribué à Vassili Bajenov, qui a construit pour Catherine II le complexe du palais de Tsaritsyno, au sud de Moscou, et plusieurs bâtiments du Kremlin de Moscou. Soit dit en passant, le propriétaire du domaine était le général Mikhaïl Izmaïlov, qui était en charge de la construction de Moscou (et était marié à un parent de la famille impériale russe).

>>> Six églises russes uniques en leur genre

Église de l’Incarnation près de Lipetsk

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Dans les années 1790, les comtes Tatichtchev ont construit un temple dédié à l’icône de Notre-Dame du Signe dans leur domaine de Vechalovka (aujourd’hui dans la région de Lipetsk, 430 km au sud de Moscou) avec l’aide d’artisans serfs. Son projet est également attribué à Bajenov.

Chapelle Saint-Alexandre-Nevski de Peterhof

KalabiYau (CC BY-SA 3.0) KalabiYau (CC BY-SA 3.0)

Au fil du temps, l’architecture gothique est devenue encore plus populaire. Dans les années 1830, l’empereur Nicolas Ier a ordonné la construction d’une église dans le parc d’Alexandria, à Peterhof. Ce temple inhabituel, rappelant une cathédrale gothique en miniature, a été consacré en l’honneur d’un héros national russe, le prince Alexandre Nevski. L’auteur du projet était l’architecte allemand Karl Schinkel, qui a également construit l’église de Friedrichswerder à Berlin. Plus tard, d’autres empereurs russes aimeront aussi venir avec leur famille dans cette église en été.

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Saint-Pétersbourg

Alexandrov (CC BY-SA 3.0) Alexandrov (CC BY-SA 3.0)

Dans les années 1830, la comtesse Varvara Сhouvalova a fait ériger une église gothique sur son domaine de Pargolovo, dans le nord de Saint-Pétersbourg, à la mémoire de son défunt mari. L’auteur du projet était l’architecte Alexandre Brioullov (frère de l’artiste Karl Brioullov). Une caractéristique unique de l’église est un chatior (toit en forme de chapiteau) en métal ajouré.

>>> La beauté des églises russes à vous couper le souffle (Vidéo)

Cathédrale Saint-Nicolas du kremlin de Mojaïsk

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Au début du XIXe siècle, les autorités de la ville de Mojaïsk (115 km à l’ouest de Moscou) ont décidé de construire un nouveau temple dans l’enceinte de son ancien kremlin. Le projet a été conçu par l’architecte Alexeï Bakarev, qui a habilement combiné la structure habituelle de l’église russe avec une abondance d’éléments décoratifs gothiques. La cathédrale a été consacrée en l’honneur de saint Nicolas, ou plutôt de l’une de ses représentations – le défenseur de la ville, Nicolas de Mojaïsk. Le bâtiment s’est avéré si impressionnant que, plus tard, Bakarev a été chargé de reconstruire la tour Nikolskaïa du Kremlin de Moscou dans le style gothique.

Église de la Sainte-Trinité dans la région de Riazan

Evgeny Zakharov (CC BY-SA 4.0) Evgeny Zakharov (CC BY-SA 4.0)

Dans la ville de Gous-Jelezny (350 km au sud-est de Moscou), les frères Batachev, armuriers et industriels, ont construit un domaine luxueux et l’église de la Sainte-Trinité dans un style pseudo-gothique. Sa construction s’achève en 1868, après s'être éternisée plus de 60 ans, en raison du décès de l’un des clients. Le projet a de nouveau été attribué à Vassili Bajenov, bien que l’on pense que son auteur était un architecte autodidacte local, Ivan Gaguine.

Dans cet autre article, découvrez les plus belles églises orthodoxes de Sibérie, où baroque et influence bouddhiste se mêlent.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.